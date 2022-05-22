https://ria.ru/20220522/rumyniya-1790003338.html

В Румынию с 24 февраля въехали более миллиона украинцев

В Румынию с 24 февраля въехали более миллиона украинцев - РИА Новости, 22.05.2022

В Румынию с 24 февраля въехали более миллиона украинцев

Более одного миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T13:12

2022-05-22T13:12

2022-05-22T13:12

специальная военная операция на украине

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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Более одного миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны."За сутки через украинско-румынский участок в страну въехали 4870 граждан Украины, а с погранучастков со стороны Республики Молдова - 1032. С начала этого кризиса на национальном уровне в Румынию въехали 1 029 872 граждан Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии в воскресенье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/obman-1789995969.html

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Варвара Скокшина

в мире, румыния, украина, россия