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В Румынию с 24 февраля въехали более миллиона украинцев - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/rumyniya-1790003338.html
В Румынию с 24 февраля въехали более миллиона украинцев
В Румынию с 24 февраля въехали более миллиона украинцев - РИА Новости, 22.05.2022
В Румынию с 24 февраля въехали более миллиона украинцев
Более одного миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:12
2022-05-22T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
украина
россия
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Более одного миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны."За сутки через украинско-румынский участок в страну въехали 4870 граждан Украины, а с погранучастков со стороны Республики Молдова - 1032. С начала этого кризиса на национальном уровне в Румынию въехали 1 029 872 граждан Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии в воскресенье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/obman-1789995969.html
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в мире, румыния, украина, россия
13:12 22.05.2022
 
В Румынию с 24 февраля въехали более миллиона украинцев

В Румынию с начала российской спецоперации въехали более миллиона украинцев

© Фото : Marion Schneider & Christoph AistleitnerРумыния
Румыния - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : Marion Schneider & Christoph Aistleitner
Румыния. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Более одного миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны.
"За сутки через украинско-румынский участок в страну въехали 4870 граждан Украины, а с погранучастков со стороны Республики Молдова - 1032. С начала этого кризиса на национальном уровне в Румынию въехали 1 029 872 граждан Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии в воскресенье.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Посол США в России Майкл Макфол выступает в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы. - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 11:13В мире
Макфол рассказал, как США обманывали Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияУкраинаРоссия
 
 
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