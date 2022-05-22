https://ria.ru/20220522/rosgvardiya-1789987978.html
Росгвардия ликвидировала опорный пункт ВСУ в Луганской области
Росгвардия ликвидировала опорный пункт ВСУ в Луганской области - РИА Новости, 22.05.2022
Росгвардия ликвидировала опорный пункт ВСУ в Луганской области
Росгвардия ликвидировала опорный пункт украинских войск под Луганском, убиты до 20 человек, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:44
2022-05-22T09:44
2022-05-22T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Росгвардия ликвидировала опорный пункт украинских войск под Луганском, убиты до 20 человек, сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечается в релизе для прессы, во время воздушной разведки в одном из районов росгвардейцы обнаружили пикап и группу пехоты в укрытии. Противник планировал нанести артиллерийский удар."Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил минометным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и автомобиль пикап", — заявили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/lnr-1788944673.html
https://ria.ru/20220505/ukraina-1787024361.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
09:44 22.05.2022 (обновлено: 11:55 22.05.2022)
Росгвардия ликвидировала опорный пункт ВСУ в Луганской области
Росгвардия ликвидировала опорный пункт украинских войск в Луганской области