https://ria.ru/20220522/retsessiya-1790025247.html
Экономический советник Белого дома не исключил вероятность рецессии в США
Экономический советник Белого дома не исключил вероятность рецессии в США - РИА Новости, 22.05.2022
Экономический советник Белого дома не исключил вероятность рецессии в США
Главный экономический советник Белого дома Брайан Диз отказался исключить вероятность рецессии в США, но подчеркнул, что ситуация в стране лучше, чем в... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:58
2022-05-22T16:58
2022-05-22T16:58
сша
экономика
джером пауэлл
джаннет йеллен
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Главный экономический советник Белого дома Брайан Диз отказался исключить вероятность рецессии в США, но подчеркнул, что ситуация в стране лучше, чем в остальном мире.Об отсутствии угрозы рецессии, под которой обычно понимается спад ВВП не менее двух кварталов подряд, ранее говорили министр финансов США Джаннет Йеллен и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл."Риски есть всегда", - сказал Диз в интервью телекомпании CNN."Наша экономика в состоянии перехода от самого бурного восстановления в современной американской истории к тому, что может стать периодом более стабильного и устойчивого роста, который работает лучше для семей", - добавил он.ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год. Это первое снижение американской экономики со второго квартала 2020 года."Нет никаких сомнений в том, что мы столкнулись с серьезными глобальными вызовами. Среди них, прежде всего, инфляция... Но не подлежит сомнению и то, что США в лучшем положении, чем любая другая крупная страна мира, чтобы решить проблему инфляции, не отказавшись от всех тех экономических достижений, которые у нас есть", - сказал Диз.
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сша, экономика, джером пауэлл, джаннет йеллен
Экономический советник Белого дома не исключил вероятность рецессии в США
Экономический советник Белого дома Брайан Диз не исключил вероятность рецессии в США
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Главный экономический советник Белого дома Брайан Диз отказался исключить вероятность рецессии в США, но подчеркнул, что ситуация в стране лучше, чем в остальном мире.
Об отсутствии угрозы рецессии, под которой обычно понимается спад ВВП не менее двух кварталов подряд, ранее говорили министр финансов США Джаннет Йеллен
и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
.
"Риски есть всегда", - сказал Диз в интервью телекомпании CNN.
"Наша экономика в состоянии перехода от самого бурного восстановления в современной американской истории к тому, что может стать периодом более стабильного и устойчивого роста, который работает лучше для семей", - добавил он.
ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год. Это первое снижение американской экономики со второго квартала 2020 года.
"Нет никаких сомнений в том, что мы столкнулись с серьезными глобальными вызовами. Среди них, прежде всего, инфляция... Но не подлежит сомнению и то, что США в лучшем положении, чем любая другая крупная страна мира, чтобы решить проблему инфляции, не отказавшись от всех тех экономических достижений, которые у нас есть", - сказал Диз.