https://ria.ru/20220522/rak-1790055511.html

Наука близка к "значительным успехам" в лечении рака, считает глава Pfizer

Наука близка к "значительным успехам" в лечении рака, считает глава Pfizer - РИА Новости, 22.05.2022

Наука близка к "значительным успехам" в лечении рака, считает глава Pfizer

Президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла уверен, что научное сообщество очень близко к значительным успехам в лечении... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T22:59

2022-05-22T22:59

2022-05-22T23:01

наука

салоники

греция

pfizer, inc.

альберт бурла

наука

рак

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738185292_0:225:2975:1898_1920x0_80_0_0_42cef957c17ca9bbe36f21999e40ec5f.jpg

АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла уверен, что научное сообщество очень близко к значительным успехам в лечении рака."Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели", - сказал Бурла греческому общественному телевидению ERT в Салониках.Говоря о пандемии коронавируса, он заявил, что расслабляться не следует, как и не стоит беспокоиться."Мы не должны расслабляться и успокаиваться, но на данный момент она меня не беспокоит, на данный момент у нас достаточно оружия в нашем арсенале, и я имею в виду не только вакцину, но и методы лечения, при правильном их использовании люди не должны умирать, мы можем предотвратить все смерти", - сказал Бурла.Бурла является уроженцем Салоников, в воскресенье он участвовал в Университете Аристотеля в мероприятии, посвященном объявлению его почетным президентом Ассоциации греко-израильской дружбы.

https://ria.ru/20220519/diagnostika-1789368608.html

салоники

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

салоники, греция, pfizer, inc., альберт бурла, наука, рак, в мире