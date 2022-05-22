https://ria.ru/20220522/rak-1790055511.html
Наука близка к "значительным успехам" в лечении рака, считает глава Pfizer
Наука близка к "значительным успехам" в лечении рака, считает глава Pfizer - РИА Новости, 22.05.2022
Наука близка к "значительным успехам" в лечении рака, считает глава Pfizer
Президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла уверен, что научное сообщество очень близко к значительным успехам в лечении... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T22:59
2022-05-22T22:59
2022-05-22T23:01
наука
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pfizer, inc.
альберт бурла
наука
рак
в мире
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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Президент и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла уверен, что научное сообщество очень близко к значительным успехам в лечении рака."Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения. Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели", - сказал Бурла греческому общественному телевидению ERT в Салониках.Говоря о пандемии коронавируса, он заявил, что расслабляться не следует, как и не стоит беспокоиться."Мы не должны расслабляться и успокаиваться, но на данный момент она меня не беспокоит, на данный момент у нас достаточно оружия в нашем арсенале, и я имею в виду не только вакцину, но и методы лечения, при правильном их использовании люди не должны умирать, мы можем предотвратить все смерти", - сказал Бурла.Бурла является уроженцем Салоников, в воскресенье он участвовал в Университете Аристотеля в мероприятии, посвященном объявлению его почетным президентом Ассоциации греко-израильской дружбы.
https://ria.ru/20220519/diagnostika-1789368608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салоники, греция, pfizer, inc., альберт бурла, наука, рак, в мире
22:59 22.05.2022 (обновлено: 23:01 22.05.2022)
Наука близка к "значительным успехам" в лечении рака, считает глава Pfizer
Глава Pfizer Бурла уверен, что наука очень близка к значительным успехам в лечении рака