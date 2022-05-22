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Волонтеры из Луганска передали помощь для животных в Рубежное

Волонтеры из Луганска передали помощь для животных в Рубежное - РИА Новости, 22.05.2022

Волонтеры из Луганска передали помощь для животных в Рубежное

Собаководы и волонтеры Луганска собрали гуманитарную помощь для питомцев в городе Рубежное, где до сих пор нет поставок продуктов, электро- и водоснабжения. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:30

2022-05-22T11:30

2022-05-22T12:28

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ЛУГАНСК/РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 22 мая - РИА Новости. Собаководы и волонтеры Луганска собрали гуманитарную помощь для питомцев в городе Рубежное, где до сих пор нет поставок продуктов, электро- и водоснабжения.От гуманитарной катастрофы в Рубежном страдают в том числе животные - в частности, около 20 собак голодают в кинологическом питомнике "Рубин". Одна из собак была ранена при обстреле."Мы получили информацию, что им очень тяжело - нет корма и лекарств. Нет продуктов и для хозяев питомника", - рассказала РИА Новости луганский волонтер Ольга Стрельцова. Она и ее единомышленники сумели собрать собачий корм, мясо и другую гуманитарную помощь.Кроме того, помощь отправлена коллеге, энтузиасту-собаководу Екатерине Дорофеевой. "Она всегда раньше помогала нашему приюту - присылала деньги, продукты. Сейчас ситуация изменилась, и уже мы можем ей помочь", - объяснила Стрельцова.За помощью в доставке груза волонтеры обратились к журналистам РИА Новости: дело в том, что гражданским машинам без регистрации в Рубежном трудно преодолеть блокпосты по дороге. Дорофееву удалось разыскать в одном из домов на проспекте Кирова."У нас по-прежнему нет ни воды, ни света. Готовим на кострах во дворе, мужчины заготавливают дрова", - рассказала она. Из продуктов - только гуманитарная помощь, которую доставляют в Рубежное благотворительные фонды. Иногда в городе появляются автолавки, но у большинства местных жителей нет денег, чтобы что-либо купить.Несмотря на все это, местные жители подбирают брошенных животных. Так к ним из соседнего микрорайона, разрушенного обстрелами, выползла овчарка. Ее показали ветеринару и поселили в подъезде своего дома. Там же, в городе, подобрали кота британской породы. "Он очень боялся обстрелов - целый месяц сидел в подвале и не выходил. Сейчас потихоньку осмелел", - рассказала Дорофеева.Обстрелов со стороны украинских военных в Рубежном становится меньше, но они не прекращаются. Вот и помощь для клуба "Рубин" приходится оставлять у Дорофеевой - клуб находится в более опасном районе, который до сих пор обстреливают из Северодонецка и Лисичанска. "Когда станет потише, хозяева клуба приедут ко мне и заберут посылки. Я гуманитарку обязательно передам", - обещает на прощание Дорофеева.

рубежное

северодонецк

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, рубежное, северодонецк, лисичанск, лнр