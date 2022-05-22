https://ria.ru/20220522/polsha-1790036953.html

Премьер Польши предложил Норвегии поделиться нефтяными доходами

Премьер Польши предложил Норвегии поделиться нефтяными доходами - РИА Новости, 22.05.2022

Премьер Польши предложил Норвегии поделиться нефтяными доходами

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Норвегии поделиться прибылями от экспорта нефти и газа. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T19:06

2022-05-22T19:06

2022-05-22T21:20

цены на нефть

россия

украина

норвегия

газпром

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матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Норвегии поделиться прибылями от экспорта нефти и газа."Дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа превысит сто миллиардов евро...", — заявил он, встречаясь с польской молодежью."Дорогие норвежские друзья, это несправедливо", — добавил глава кабинета министров. По его мнению, Норвегия должна "немедленно поделиться" своими прибылями от продажи энергоносителей, оценив дополнительный доход в условиях роста цен.Высказывания Моравецкого вызвали иронию со стороны ряда польских политиков."Это абсолютный хит! Послушайте, какое заявление сделал наш премьер-министр, с полной серьезностью, трезвым, в присутствии камер", — написал в Twitter депутат парламента от партии националистов и евроскептиков "Корвин" Артур Дзямбор."Я размышлял, как Моравецкий хочет в кризис финансировать все те расходы, которые он запланировал. Загадка решена. Мы должны написать норвежским друзьям, чтобы они с нами поделились своими избыточными доходами", — высказался представитель той же партии Славомир Ментзен.Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Глава государства подчеркнул также, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790029408.html

https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html

https://ria.ru/20220522/polsha-1790016551.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, украина, норвегия, газпром, оператор гтс украины, польша, матеуш моравецкий