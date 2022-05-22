https://ria.ru/20220522/polsha-1790023504.html

Неизвестные забросали бутылками генконсульство Польши в Гамбурге

Неизвестные забросали бутылками генконсульство Польши в Гамбурге - РИА Новости, 22.05.2022

Неизвестные забросали бутылками генконсульство Польши в Гамбурге

Неизвестные забросали здание генерального консульства Польши в немецком Гамбурге банками с краской, повредили несколько окон и подожгли рядом с дипмиссией... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T16:44

2022-05-22T16:44

2022-05-22T16:44

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германия

польша

гамбург (город)

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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Неизвестные забросали здание генерального консульства Польши в немецком Гамбурге банками с краской, повредили несколько окон и подожгли рядом с дипмиссией автомобильные покрышки, сообщает в воскресенье городская полиция.Инцидент произошел еще в ночь с пятницы на субботу."Генеральное консульство Республики Польша вчера рано утром подверглось, по всей видимости, политически мотивированной атаке с повреждением имущества. Отдел (полиции - ред.) по госбезопасности ведет расследование", - сообщает полиция.Отмечается, что сотрудник генконсульства обнаружил повреждения окон и пятна краски на здании и вызвал полицию. Сотрудники полиции зафиксировали повреждения нескольких окон, по ее данным, группа неизвестных забросала здание банками с краской. На фотографиях в немецких СМИ видно, что нападавшие использовали красные и синие цвета.Очевидец событий также сообщил полиции, что видел, как несколько человек подожгли две автомобильные покрышки на дороге, ведущей к генкосульству, после чего скрылись с места.Непосредственно после инцидента несколько полицейских патрулей пытались найти подозреваемых, они натолкнулись на трех подозрительных лиц, но подозрения в их причастности к инциденту не подтвердились. Также полиция сообщает, что в интернете анонимный пользователь выложил текст, в котором взял вину на себя за произошедшее. При этом полиция не уточняет, где был выложен текст и каково его полное содержание.

https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775281519.html

https://ria.ru/20220518/vandalizm-1789296214.html

германия

польша

гамбург (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, польша, гамбург (город)