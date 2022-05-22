15:31 22.05.2022 (обновлено: 15:34 22.05.2022)
Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины, заявил Кива
Экс-депутат Кива заявил, что Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины
© Фото : @kivailyaИлья Кива
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны.
"Основная цель приезда президента Польши Дуды на Украину - обговорить с Зеленским условия и время возможной передачи под контроль западных областей Украины. Дуда мечтает войти в историю, как тот, кто вернул Польше Львов. Украина, как государство, доживает свои последние месяцы", - написал Кива в Telegram-канале со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.