https://ria.ru/20220522/polsha-1790016551.html

Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины, заявил Кива

Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины, заявил Кива - РИА Новости, 22.05.2022

Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины, заявил Кива

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским возможную передачу... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T15:31

2022-05-22T15:31

2022-05-22T15:34

в мире

сергей нарышкин

польша

украина

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_64:0:1100:583_1920x0_80_0_0_b39431fac4129bd4350085636feb21fe.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны."Основная цель приезда президента Польши Дуды на Украину - обговорить с Зеленским условия и время возможной передачи под контроль западных областей Украины. Дуда мечтает войти в историю, как тот, кто вернул Польше Львов. Украина, как государство, доживает свои последние месяцы", - написал Кива в Telegram-канале со ссылкой на источник в офисе Зеленского.В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.

https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей нарышкин, польша, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы рф