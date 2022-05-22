Рейтинг@Mail.ru
Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины, заявил Кива - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220522/polsha-1790016551.html
Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины, заявил Кива
Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины, заявил Кива - РИА Новости, 22.05.2022
Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины, заявил Кива
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским возможную передачу... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:31
2022-05-22T15:34
в мире
сергей нарышкин
польша
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_64:0:1100:583_1920x0_80_0_0_b39431fac4129bd4350085636feb21fe.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны."Основная цель приезда президента Польши Дуды на Украину - обговорить с Зеленским условия и время возможной передачи под контроль западных областей Украины. Дуда мечтает войти в историю, как тот, кто вернул Польше Львов. Украина, как государство, доживает свои последние месяцы", - написал Кива в Telegram-канале со ссылкой на источник в офисе Зеленского.В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.
https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_209:0:986:583_1920x0_80_0_0_ee719cefc032504a0fa092ff1c223cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей нарышкин, польша, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы рф
15:31 22.05.2022 (обновлено: 15:34 22.05.2022)
 
Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины, заявил Кива

Экс-депутат Кива заявил, что Дуда хочет обсудить передачу Польше западных областей Украины

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны.
"Основная цель приезда президента Польши Дуды на Украину - обговорить с Зеленским условия и время возможной передачи под контроль западных областей Украины. Дуда мечтает войти в историю, как тот, кто вернул Польше Львов. Украина, как государство, доживает свои последние месяцы", - написал Кива в Telegram-канале со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР. По словам Нарышкина, "миротворческий контингент" Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 15:04
Германия поссорилась с Польшей из-за Украины, пишут СМИ
 
В миреСергей НарышкинПольшаУкраинаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала