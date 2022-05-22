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Запрет на русское. Что творится в Польше и Прибалтике

Запрет на русское. Что творится в Польше и Прибалтике - РИА Новости, 22.05.2022

Запрет на русское. Что творится в Польше и Прибалтике

Польские власти фактически объявили войну всему русскому. В стране массово сносят советские памятники, российские СМИ запретили, звучат призывы прекратить любую РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T08:00

2022-05-22T08:00

2022-05-22T08:12

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Елена Попова. Польские власти фактически объявили войну всему русскому. В стране массово сносят советские памятники, российские СМИ запретили, звучат призывы прекратить любую торговлю с Москвой. Все это подается как солидарность с Киевом, однако такой политический курс Варшава выбрала достаточно давно.Русофобия как мейнстримОтношения с Москвой всегда были непростыми, но сегодня в Варшаве русофобию возвели в абсолют. "Русский мир" — это раковая опухоль. <...> Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в колонке для The Telegraph."Вот кто-нибудь из тех, кто так говорит, может себе представить, что такое будет сказано в отношении его страны?" — отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова.В Европе польские власти в русофобском авангарде. Постоянно призывают к ужесточению санкций, требуют полностью отказаться от российских энергоресурсов, запретить выдачу шенгенских виз.Дошло до того, что некоторые граждане России, отправляющиеся в Варшаву на личном транспорте, делают дубликат номеров без триколора и латинской надписи RUS. И все равно паркинг лучше предпочесть охраняемый и с камерами. Иначе машину запросто могут облить грязью или нацарапать на двери большую букву "Z".Дискриминация русских приобрела системный характер. Так, в одной из тематических групп в соцсетях жительница польской столицы Дина рассказала, как ей отказали в стоматологической услуге из-за российского гражданства. А 9 мая, во время возложения цветов к могилам советских солдат, красной краской облили посла России в Польше Сергея Андреева."Варшавская полиция публично сообщила, что передаст материалы по данному инциденту в прокуратуру. МИД Польши выразил сожаление по поводу этих событий. Другие официальные лица считают, что "посольство само виновато", — прокомментировали РИА Новости этот эпизод в дипломатическом ведомстве. Обращений от россиян, столкнувшихся с дискриминацией, там не получали.Польские власти форсируют процесс уничтожения "всего советского". Демонтировали несколько мемориалов, в том числе в городе Седлец, установленных сразу после Второй мировой войны. А также памятник с табличкой "Вечная слава героям, погибшим за честь и независимость советского отечества" в Дольношленском воеводстве.Вещание российских СМИ на всей территории страны полностью прекратили, разорвали сотрудничество с Москвой в области науки и техники. Банковские счета, имеющие отношение к посольству России, заблокировали, а у самого ведомства изъяли два здания для последующей передачи Украине. Выслали 45 дипломатов.Моравецкий не скрывает, что антирусская идеология в стране стала официальной. "В контексте страшной войны на Украине Польша устанавливает определенные стандарты. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже мейнстрим", — объясняет он.Маски сброшеныМежду тем положение самой Варшавы в ЕС остается довольно шатким. В Польше, традиционно католической стране, запрещены аборты, а отношение к ЛГБТ-сообществу сложно назвать доброжелательным. Чтобы повлиять на ситуацию, Брюссель заморозил помощь, выделяемую стране в связи с пандемией. А с осени прошлого года Варшава должна перечислять Еврокомиссии по миллиону евро каждый день, пока не приведет внутреннее законодательство в соответствие европейским нормам.Власти надеются, что усердие в антироссийской риторике спишет им прошлые ошибки и в Евросоюзе успокоятся по их поводу. Но пока до этого далеко."ЕС не дает реальной материальной поддержки. Разговоры, обещания. Мы тратим наши деньги. Организуем людей, пытаемся сделать все возможное. Но политические санкции против Польши продолжают действовать", — пожаловался вице-премьер Петр Глиньский. Он имел в виду поток беженцев — в страну прибыли более трех миллионов украинцев.А президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил, что с Украиной больше не будет границы. "Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую угрозу", — туманно пояснил он.Понять это можно по-разному. Вот как, например, интерпретировал сказанное зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: "Поляки провозгласили раздел Украины. Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы. O, sancta simplicitas!"Конечно, у всей этой польской русофобии многовековые корни. Сразу после распада Варшавского блока Польша устремилась в евроатлантические структуры, сблизилась с США. В 1999-м вступила в НАТО и разместила у себя элементы американской ПРО, которые Москва считает угрозой своей безопасности.В 2012-м была попытка нормализовать отношения: подписали Послание народам России и Польши с призывом к примирению. Но уже в 2013-м участники ежегодного националистического шествия "Марш независимости" закидали российское посольство файерами.Киев принес избирателейОбострение конфликта на Украине добавило немало электоральных очков правящей партии Польши "Право и справедливость". Если в прошлом году ее поддерживали около 30 процентов поляков, то теперь — 36."Чем резче и грубее внешняя политика, тем больше за них проголосуют. Это понятно и закономерно", — отмечает профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич.Экономические связи между Россией и Польшей слабые, поэтому разрыв будет практически безболезненным. Москва импортировала минеральные продукты, машины, косметику, бытовую технику. Варшава закупала уголь и газ, но до конца года откажется от этого.Другое дело приграничные отношения. Поляки ездили в Калининградскую область за дешевым топливом, а в выходные парковка у торговых центров Варшавы была заставлена машинами с российскими номерами. Теперь такого нет, что ощутимо для обеих сторон.В соседней Прибалтике власти тоже действуют решительнее, чем некоторые страны ЕС. Литва и Латвия поддерживают все антироссийские инициативы Польши и уже 24 февраля приостановили выдачу виз россиянам.Историк Влад Богов считает, что причины сегодняшней прибалтийской русофобии — в истории возникновения этих стран. "Латвия после обретения независимости в 1920-х взяла курс на строительство этнически чистого государства, где не должно быть места нацменьшинствам", — указывает он.В 1991-м на родину потянулись бывшие пособники гитлеровцев, они получали там высокие посты и действовали по хорошо заученным "нацистским лекалам", продолжает специалист. "Все это благополучно существует и сегодня. Так что беспрецедентной кампании по расчеловечиванию всего, что связано с Россией и русскими, удивляться не стоит. К тому же это еще и возможность элит самоутвердиться за счет более слабых слоев общества и набрать политические очки перед предстоящими выборами в парламент", — подводит итог собеседник РИА Новости.Эксперты сходятся в том, что властям Польши и стран Балтии выгодна антироссийская политика. Одних это сближает с США, других — с Евросоюзом. Шанс на нормализацию двусторонних отношений есть, но пока он ничтожно мал. Для начала как минимум должна снизиться зависимость элит этих государств от мнения более сильных союзников.

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