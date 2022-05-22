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В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/pogibshiy-1790056979.html
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 22.05.2022
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек
Одна мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике, еще один человек... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T23:21
2022-05-22T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
макеевка
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике, еще один человек пострадал из-за обстрела населенного пункта Макеевка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1952 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) н.п. Владимировка по адресу: пер. Киевский, 17. Также поступила информация о ранении мирного жителя 1978 г.р. в результате обстрела ВФУ н.п. Макеевка по адресу: ул. Межрайонная, 18", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье в 17.00 (время совпадает с мск) выпустили по Владимировке четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 12.45 по Макеевке - три снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/peregovory-1790044569.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, макеевка
23:21 22.05.2022 (обновлено: 23:36 22.05.2022)
 
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек

Представительство ДНР в СЦКК: в республике в результате обстрела ВСУ погиб человек

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике, еще один человек пострадал из-за обстрела населенного пункта Макеевка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1952 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) н.п. Владимировка по адресу: пер. Киевский, 17. Также поступила информация о ранении мирного жителя 1978 г.р. в результате обстрела ВФУ н.п. Макеевка по адресу: ул. Межрайонная, 18", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 20:31Специальная военная операция на Украине
Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье в 17.00 (время совпадает с мск) выпустили по Владимировке четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 12.45 по Макеевке - три снаряда калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 22:44
Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраинаМакеевка
 
 
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