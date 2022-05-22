https://ria.ru/20220522/pogibshiy-1790056979.html

В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек

В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 22.05.2022

В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек

Одна мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике, еще один человек... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T23:21

2022-05-22T23:21

2022-05-22T23:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

украина

макеевка

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике, еще один человек пострадал из-за обстрела населенного пункта Макеевка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1952 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) н.п. Владимировка по адресу: пер. Киевский, 17. Также поступила информация о ранении мирного жителя 1978 г.р. в результате обстрела ВФУ н.п. Макеевка по адресу: ул. Межрайонная, 18", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье в 17.00 (время совпадает с мск) выпустили по Владимировке четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 12.45 по Макеевке - три снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/peregovory-1790044569.html

https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html

донецкая народная республика

украина

макеевка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, макеевка