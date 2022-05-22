23:21 22.05.2022 (обновлено: 23:36 22.05.2022)
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек
Представительство ДНР в СЦКК: в республике в результате обстрела ВСУ погиб человек
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела в Донбассе
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике, еще один человек пострадал из-за обстрела населенного пункта Макеевка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1952 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) н.п. Владимировка по адресу: пер. Киевский, 17. Также поступила информация о ранении мирного жителя 1978 г.р. в результате обстрела ВФУ н.п. Макеевка по адресу: ул. Межрайонная, 18", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье в 17.00 (время совпадает с мск) выпустили по Владимировке четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 12.45 по Макеевке - три снаряда калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.