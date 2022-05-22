https://ria.ru/20220522/podtoplenie-1789988407.html
В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий
В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий - РИА Новости, 22.05.2022
В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий
Почти 150 придворовых территорий оказались подтоплены в Азовском районе Ростовской области из-за подъема воды в устье Дона, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:51
2022-05-22T09:51
2022-05-22T11:23
происшествия
ростовская область
азовский район
дон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Почти 150 придворовых территорий оказались подтоплены в Азовском районе Ростовской области из-за подъема воды в устье Дона, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В результате нагонных явлений, вызванных юго-западным ветром, произошло повышение уровней воды на устьевом участке реки Дон до неблагоприятных отметок... Произошло подтопление 146 придворовых территорий в Азовском районе в 11 населенных пунктах", - сказал он, добавив, что вода в дома не заходила.На месте подтопления в Азовском районе дежурит аэромобильная группировка ГУМЧС России по Ростовской области. Специалисты МЧС оказывают помощь населению и работают по адресным заявкам. По состоянию на 8.00 наблюдается спад воды.Накануне Северо-Кавказское управление гидрометеослужбы распространило информацию о ветровом нагоне воды в связи с действием юго-западного ветра с достижением неблагоприятных отметок и выше у города Азова. По данным синоптиков, с 13.00 мск воскресенья ветер начнет стихать и волна пойдет на спад.
https://ria.ru/20220427/pavodki-1785705680.html
https://ria.ru/20220411/pavodok-1782868351.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, азовский район, дон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:51 22.05.2022 (обновлено: 11:23 22.05.2022)
В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий
В Азовском районе Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий