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В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий - РИА Новости, 22.05.2022
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В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий
В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий - РИА Новости, 22.05.2022
В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий
Почти 150 придворовых территорий оказались подтоплены в Азовском районе Ростовской области из-за подъема воды в устье Дона, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:51
2022-05-22T11:23
происшествия
ростовская область
азовский район
дон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Почти 150 придворовых территорий оказались подтоплены в Азовском районе Ростовской области из-за подъема воды в устье Дона, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В результате нагонных явлений, вызванных юго-западным ветром, произошло повышение уровней воды на устьевом участке реки Дон до неблагоприятных отметок... Произошло подтопление 146 придворовых территорий в Азовском районе в 11 населенных пунктах", - сказал он, добавив, что вода в дома не заходила.На месте подтопления в Азовском районе дежурит аэромобильная группировка ГУМЧС России по Ростовской области. Специалисты МЧС оказывают помощь населению и работают по адресным заявкам. По состоянию на 8.00 наблюдается спад воды.Накануне Северо-Кавказское управление гидрометеослужбы распространило информацию о ветровом нагоне воды в связи с действием юго-западного ветра с достижением неблагоприятных отметок и выше у города Азова. По данным синоптиков, с 13.00 мск воскресенья ветер начнет стихать и волна пойдет на спад.
https://ria.ru/20220427/pavodki-1785705680.html
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ростовская область
азовский район
дон
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происшествия, ростовская область, азовский район, дон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:51 22.05.2022 (обновлено: 11:23 22.05.2022)
 
В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий

В Азовском районе Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопления
Подтопления - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Подтопления. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Почти 150 придворовых территорий оказались подтоплены в Азовском районе Ростовской области из-за подъема воды в устье Дона, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В результате нагонных явлений, вызванных юго-западным ветром, произошло повышение уровней воды на устьевом участке реки Дон до неблагоприятных отметок... Произошло подтопление 146 придворовых территорий в Азовском районе в 11 населенных пунктах", - сказал он, добавив, что вода в дома не заходила.
На месте подтопления в Азовском районе дежурит аэромобильная группировка ГУМЧС России по Ростовской области. Специалисты МЧС оказывают помощь населению и работают по адресным заявкам. По состоянию на 8.00 наблюдается спад воды.
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ПроисшествияРостовская областьАзовский районДонМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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