https://ria.ru/20220522/podtoplenie-1789988407.html

В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий

В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий - РИА Новости, 22.05.2022

В Ростовской области подтопило почти 150 придворовых территорий

Почти 150 придворовых территорий оказались подтоплены в Азовском районе Ростовской области из-за подъема воды в устье Дона, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:51

2022-05-22T09:51

2022-05-22T11:23

происшествия

ростовская область

азовский район

дон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Почти 150 придворовых территорий оказались подтоплены в Азовском районе Ростовской области из-за подъема воды в устье Дона, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В результате нагонных явлений, вызванных юго-западным ветром, произошло повышение уровней воды на устьевом участке реки Дон до неблагоприятных отметок... Произошло подтопление 146 придворовых территорий в Азовском районе в 11 населенных пунктах", - сказал он, добавив, что вода в дома не заходила.На месте подтопления в Азовском районе дежурит аэромобильная группировка ГУМЧС России по Ростовской области. Специалисты МЧС оказывают помощь населению и работают по адресным заявкам. По состоянию на 8.00 наблюдается спад воды.Накануне Северо-Кавказское управление гидрометеослужбы распространило информацию о ветровом нагоне воды в связи с действием юго-западного ветра с достижением неблагоприятных отметок и выше у города Азова. По данным синоптиков, с 13.00 мск воскресенья ветер начнет стихать и волна пойдет на спад.

https://ria.ru/20220427/pavodki-1785705680.html

https://ria.ru/20220411/pavodok-1782868351.html

ростовская область

азовский район

дон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, азовский район, дон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)