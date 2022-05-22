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Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию - РИА Новости, 22.05.2022
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Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию
Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию - РИА Новости, 22.05.2022
Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию
Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в подмосковном Одинцово, добровольно явился в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:43
2022-05-22T15:43
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в подмосковном Одинцово, добровольно явился в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области.Ранее подмосковный главк МВД сообщал, что полиция разыскивает злоумышленника, устроившего стрельбу в подъезде дома в субботу. По данным ведомства, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился стрельбой. Пострадал один из участников инцидента – мужчина 2000 года рождения."Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому г.о. Им оказался местный житель 1986 г.р.", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20220522/strelba-1789985969.html
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происшествия, россия
15:43 22.05.2022
 
Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию

Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в Подмосковье, сам явился в полицию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в подмосковном Одинцово, добровольно явился в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Ранее подмосковный главк МВД сообщал, что полиция разыскивает злоумышленника, устроившего стрельбу в подъезде дома в субботу. По данным ведомства, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился стрельбой. Пострадал один из участников инцидента – мужчина 2000 года рождения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 09:21
Мужчина устроил стрельбу в подъезде дома в Подмосковье
"Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому г.о. Им оказался местный житель 1986 г.р.", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 01:39
При стрельбе в приморском поселке погиб один человек
 
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