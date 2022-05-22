https://ria.ru/20220522/podmoskove-1790018458.html

Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию

Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию - РИА Новости, 22.05.2022

Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию

Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в подмосковном Одинцово, добровольно явился в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T15:43

2022-05-22T15:43

2022-05-22T15:43

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в подмосковном Одинцово, добровольно явился в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области.Ранее подмосковный главк МВД сообщал, что полиция разыскивает злоумышленника, устроившего стрельбу в подъезде дома в субботу. По данным ведомства, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился стрельбой. Пострадал один из участников инцидента – мужчина 2000 года рождения."Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому г.о. Им оказался местный житель 1986 г.р.", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20220522/strelba-1789985969.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия