https://ria.ru/20220522/podmoskove-1790018458.html
Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию
Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию - РИА Новости, 22.05.2022
Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию
Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в подмосковном Одинцово, добровольно явился в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:43
2022-05-22T15:43
2022-05-22T15:43
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в подмосковном Одинцово, добровольно явился в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области.Ранее подмосковный главк МВД сообщал, что полиция разыскивает злоумышленника, устроившего стрельбу в подъезде дома в субботу. По данным ведомства, между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился стрельбой. Пострадал один из участников инцидента – мужчина 2000 года рождения."Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому г.о. Им оказался местный житель 1986 г.р.", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20220522/strelba-1789985969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, сам явился в полицию
Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в Подмосковье, сам явился в полицию