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Палестинцы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения - РИА Новости, 22.05.2022
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Палестинцы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения
Палестинцы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения - РИА Новости, 22.05.2022
Палестинцы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения
Израильский суд приговорил шестерых палестинских заключенных, сбежавших ранее из тюрьмы "Гильбоа", к пяти годам заключения каждого, сообщает издание "Гаарец". РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:17
2022-05-22T17:17
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Израильский суд приговорил шестерых палестинских заключенных, сбежавших ранее из тюрьмы "Гильбоа", к пяти годам заключения каждого, сообщает издание "Гаарец".Как пишет издание, они приговорены к пяти годам заключения, а также штрафу в размере пяти тысяч шекелей (порядка 1,5 тысячи долларов). Их побег был назван "беспрецедентным".Кроме того, к четырём годам фактического заключения и трем-шести месяцам испытательного срока приговорены сообщники сбежавших.Шесть палестинских заключенных сбежали из этой тюрьмы на севере Израиля в начале сентября. Позднее они были задержаны. Среди них был Захария Зубейди, один из лидеров военизированной палестинской группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы".
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в мире, израиль, палестина
17:17 22.05.2022
 
Палестинцы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения

Палестинцы, сбежавшие из израильской тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Израильский суд приговорил шестерых палестинских заключенных, сбежавших ранее из тюрьмы "Гильбоа", к пяти годам заключения каждого, сообщает издание "Гаарец".
Как пишет издание, они приговорены к пяти годам заключения, а также штрафу в размере пяти тысяч шекелей (порядка 1,5 тысячи долларов). Их побег был назван "беспрецедентным".
Кроме того, к четырём годам фактического заключения и трем-шести месяцам испытательного срока приговорены сообщники сбежавших.
Шесть палестинских заключенных сбежали из этой тюрьмы на севере Израиля в начале сентября. Позднее они были задержаны. Среди них был Захария Зубейди, один из лидеров военизированной палестинской группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы".
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