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Палестинцы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения
Палестинцы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения - РИА Новости, 22.05.2022
Палестинцы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения
Израильский суд приговорил шестерых палестинских заключенных, сбежавших ранее из тюрьмы "Гильбоа", к пяти годам заключения каждого, сообщает издание "Гаарец". РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:17
2022-05-22T17:17
2022-05-22T17:17
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Израильский суд приговорил шестерых палестинских заключенных, сбежавших ранее из тюрьмы "Гильбоа", к пяти годам заключения каждого, сообщает издание "Гаарец".Как пишет издание, они приговорены к пяти годам заключения, а также штрафу в размере пяти тысяч шекелей (порядка 1,5 тысячи долларов). Их побег был назван "беспрецедентным".Кроме того, к четырём годам фактического заключения и трем-шести месяцам испытательного срока приговорены сообщники сбежавших.Шесть палестинских заключенных сбежали из этой тюрьмы на севере Израиля в начале сентября. Позднее они были задержаны. Среди них был Захария Зубейди, один из лидеров военизированной палестинской группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина
Палестинцы, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения
Палестинцы, сбежавшие из израильской тюрьмы "Гильбоа", получили по пять лет заключения