https://ria.ru/20220522/plennye-1790047180.html

Мединский: Киев не сдержал обещание наказать убийц российских пленных

Мединский: Киев не сдержал обещание наказать убийц российских пленных - РИА Новости, 22.05.2022

Мединский: Киев не сдержал обещание наказать убийц российских пленных

Украинские переговорщики обещали найти и наказать виновных в убийствах пленных российских военных, но этого не произошло, заявил помощник президента России... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T21:15

2022-05-22T21:15

2022-05-22T21:15

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

владимир мединский

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МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские переговорщики обещали найти и наказать виновных в убийствах пленных российских военных, но этого не произошло, заявил помощник президента России Владимир Мединский."Глумливо снимая это на телефон, как они добивают пленных, со связанными руками лежащих на дороге русских солдат. Как они стреляют по коленям выходящим из автомобиля пленным солдатам нашим со связанными руками. Такого, пожалуй, даже нацисты и не делали... Но прицельно стрелять в коленную чашечку – такого не приходило в голову эсэсовскому офицеру. И украинские переговорщики обещали с этим разобраться, наказать, выявить этих военных преступников", - сказал Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Интервью было показано в воскресном вечернем эфире."Даже они (члены украинской делегации на переговорах с РФ – ред.) пожимали плечами и говорили: нет-нет-нет, так не воюют, обязательно найдем их и накажем. Кого наказали? Кого-то нашли? Огласите, пожалуйста, весь список", - добавил помощник президента РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220522/peregovory-1790044569.html

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украина, донбасс, владимир мединский