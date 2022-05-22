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КПРФ приняла в пионеры около пяти тысяч школьников - РИА Новости, 22.05.2022
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КПРФ приняла в пионеры около пяти тысяч школьников
КПРФ приняла в пионеры около пяти тысяч школьников - РИА Новости, 22.05.2022
КПРФ приняла в пионеры около пяти тысяч школьников
КПРФ на торжественной церемонии на Красной площади в Москве приняла в пионеры порядка 5 тысяч школьников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T12:07
2022-05-22T12:56
общество
геннадий зюганов
москва
московская область (подмосковье)
госдума рф
всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. КПРФ на торжественной церемонии на Красной площади в Москве приняла в пионеры порядка 5 тысяч школьников, передает корреспондент РИА Новости.Всероссийский пионерский сбор и торжественный прием юных ленинцев в пионеры прошли в 100-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Так, клятву "верности делу Ленина и Коммунистической партии на служение Отчизне и народу" принесли пионерские дружины школьников из Москвы, Московской области и регионов Центрального федерального округа.Повязали алые галстуки и обратились к пионерам с поздравлениями и напутствиями председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, а также депутаты Госдумы, заслуженные ветераны партии, комсомола, войны и труда."Более патриотичной и гражданской нет в мире клятвы. Любить свою страну, прекрасно учиться, помогать, кому трудно, служить великой родине и быть примером во всем. Я уверен, что вы эту клятву запомните на всю жизнь и с честью и достоинством принесете ее... Поздравляю со столетием пионерской организации", - сказал Зюганов на линейке, обращаясь к школьникам.
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Порядка пяти тысяч школьников приняли в пионеры на Красной площади
КПРФ приняла в пионеры порядка 5 тыс школьников на Красной площади.
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общество, геннадий зюганов, москва, московская область (подмосковье), госдума рф, всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина
12:07 22.05.2022 (обновлено: 12:56 22.05.2022)
 
КПРФ приняла в пионеры около пяти тысяч школьников

КПРФ на Красной площади приняла в пионеры около пяти тысяч школьников

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. КПРФ на торжественной церемонии на Красной площади в Москве приняла в пионеры порядка 5 тысяч школьников, передает корреспондент РИА Новости.
Всероссийский пионерский сбор и торжественный прием юных ленинцев в пионеры прошли в 100-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Так, клятву "верности делу Ленина и Коммунистической партии на служение Отчизне и народу" принесли пионерские дружины школьников из Москвы, Московской области и регионов Центрального федерального округа.
Повязали алые галстуки и обратились к пионерам с поздравлениями и напутствиями председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, а также депутаты Госдумы, заслуженные ветераны партии, комсомола, войны и труда.
"Более патриотичной и гражданской нет в мире клятвы. Любить свою страну, прекрасно учиться, помогать, кому трудно, служить великой родине и быть примером во всем. Я уверен, что вы эту клятву запомните на всю жизнь и с честью и достоинством принесете ее... Поздравляю со столетием пионерской организации", - сказал Зюганов на линейке, обращаясь к школьникам.
100 лет пионерии: каким должно быть новое детское движение - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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100 лет пионерии: каким должно быть новое детское движение
 
ОбществоГеннадий ЗюгановМоскваМосковская область (Подмосковье)Госдума РФВсесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина
 
 
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