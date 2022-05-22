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Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/peregovory-1790044569.html
Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров
Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров - РИА Новости, 23.05.2022
Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров
Помощник президента и руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский в эфире белорусского канала ОНТ заявил, что... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-22T20:31
2022-05-23T03:49
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир мединский
владимир путин
владимир зеленский
москва
киев
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МИНСК, 22 мая — РИА Новости. Помощник президента и руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский в эфире белорусского канала ОНТ заявил, что замораживание процесса стало инициативой Украины.Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога на высшем уровне.По его мнению, российский лидер и президент Украины Владимир Зеленский должны встречаться для достижения финальных договоренностей и подписания конкретных соглашений, "а не для того, чтобы сфотографироваться".Он добавил, что месяц назад российская сторона передала Киеву проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован."Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Они никуда не торопятся, судя по всему. Мяч на их стороне полностью", — констатировал помощник президента.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина и Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Москвой, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, касающихся Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220520/peregovory-1789725851.html
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украина, россия, владимир мединский, владимир путин, владимир зеленский, москва, киев, сергей лавров, в мире
20:31 22.05.2022 (обновлено: 03:49 23.05.2022)
 
Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров

Помощник президента России Мединский назвал инициатором замораживания переговоров Украину

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МИНСК, 22 мая — РИА Новости. Помощник президента и руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский в эфире белорусского канала ОНТ заявил, что замораживание процесса стало инициативой Украины.
Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога на высшем уровне.

"Это неоднократно подтверждал Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка. То есть необходимы документы высокой степени готовности", — сказал Мединский.

По его мнению, российский лидер и президент Украины Владимир Зеленский должны встречаться для достижения финальных договоренностей и подписания конкретных соглашений, "а не для того, чтобы сфотографироваться".
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Он добавил, что месяц назад российская сторона передала Киеву проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован.
"Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Они никуда не торопятся, судя по всему. Мяч на их стороне полностью", — констатировал помощник президента.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
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Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Киев представил свой проект соглашения с Москвой, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, касающихся Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
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