https://ria.ru/20220522/parlament-1790009536.html
Парламент Украины продлил военное положение до 23 августа
Парламент Украины продлил военное положение до 23 августа - РИА Новости, 22.05.2022
Парламент Украины продлил военное положение до 23 августа
Украинский парламент проголосовал за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца – до 23 августа. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:09
2022-05-22T14:09
2022-05-22T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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владимир зеленский
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский парламент проголосовал за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца – до 23 августа.Ранее Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации, срок действия которых истекает 24 мая."Рада проголосовала за продление срока действия военного положения на три месяца до 23 августа. Также на три месяца продлена мобилизация", - сообщает издание "Страна.ua".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/simvoly-1783600594.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, владимир зеленский, страна.ua, донбасс
14:09 22.05.2022 (обновлено: 15:03 22.05.2022)
Парламент Украины продлил военное положение до 23 августа
Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 23 августа