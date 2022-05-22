https://ria.ru/20220522/park-1789989074.html
В столичном парке "Покровское-Стрешнево" обнаружили краснокнижного королька
В столичном парке "Покровское-Стрешнево" обнаружили краснокнижного королька - РИА Новости, 22.05.2022
В столичном парке "Покровское-Стрешнево" обнаружили краснокнижного королька
Краснокнижного желтоголового королька обнаружили специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в столице, сообщается на сайте мэра РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T10:00
2022-05-22T10:00
2022-05-22T10:01
мосприрода
москва
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Краснокнижного желтоголового королька обнаружили специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в столице, сообщается на сайте мэра Москвы."На территории парка "Покровское-Стрешнево" специалисты Мосприроды заметили редкую птицу — желтоголового королька", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое название она получила благодаря ярко-желтой полоске оперения на голове. Если птичка волнуется, перышки приподнимаются и образуют похожий на корону хохолок.Внешне королек похож на шарик, у него пушистое оперение и маленький хвост. Окрас — зеленовато-оливковый, грудь и брюшко серые, а на крыльях и голове есть яркие желтые акценты. Размах крыльев птички 10 сантиметров, а весит она пять ― шесть граммов."Королек предпочитает строить гнездо в густой хвое. Он сооружает подвесной домик шаровидной формы из лишайника, мха, травинок, хвои, веточек сосны или ели. В кладке птички около 10 яиц, белых с красноватым оттенком и пятнышками. Насиживает яйца самка, а самец кормит подругу до появления птенцов и еще около недели после этого. Потом искать пропитание и кормить потомство приходится обоим родителям", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что корольки обитают в хвойных лесах — в кронах вечнозеленых деревьев они добывают тоненькими клювами мелких насекомых. Птички не умеют измельчать добытый корм, поэтому глотают пищу целиком.Отмечается, что самцы корольков поют, когда взволнованы. Их голоса звучат в очень высокой тональности.Кроме того, в период размножения эти птички ведут скрытный образ жизни, в остальное время они весьма подвижны, постоянно перелетают с ветки на ветку. Чтобы достать насекомых из самых отдаленных уголков, корольки могут принимать различные причудливые позы, в том числе висеть вниз головой.
https://ria.ru/20220519/domiki-1789688410.html
https://ria.ru/20220506/park-1787206379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мосприрода, москва, общество
10:00 22.05.2022 (обновлено: 10:01 22.05.2022)
В столичном парке "Покровское-Стрешнево" обнаружили краснокнижного королька
В столичном парке "Покровское-Стрешнево" обнаружили краснокнижного желтоголового королька
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Краснокнижного желтоголового королька обнаружили специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в столице, сообщается
на сайте мэра Москвы.
"На территории парка "Покровское-Стрешнево" специалисты Мосприроды
заметили редкую птицу — желтоголового королька", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое название она получила благодаря ярко-желтой полоске оперения на голове. Если птичка волнуется, перышки приподнимаются и образуют похожий на корону хохолок.
Внешне королек похож на шарик, у него пушистое оперение и маленький хвост. Окрас — зеленовато-оливковый, грудь и брюшко серые, а на крыльях и голове есть яркие желтые акценты. Размах крыльев птички 10 сантиметров, а весит она пять ― шесть граммов.
"Королек предпочитает строить гнездо в густой хвое. Он сооружает подвесной домик шаровидной формы из лишайника, мха, травинок, хвои, веточек сосны или ели. В кладке птички около 10 яиц, белых с красноватым оттенком и пятнышками. Насиживает яйца самка, а самец кормит подругу до появления птенцов и еще около недели после этого. Потом искать пропитание и кормить потомство приходится обоим родителям", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что корольки обитают в хвойных лесах — в кронах вечнозеленых деревьев они добывают тоненькими клювами мелких насекомых. Птички не умеют измельчать добытый корм, поэтому глотают пищу целиком.
Отмечается, что самцы корольков поют, когда взволнованы. Их голоса звучат в очень высокой тональности.
Кроме того, в период размножения эти птички ведут скрытный образ жизни, в остальное время они весьма подвижны, постоянно перелетают с ветки на ветку. Чтобы достать насекомых из самых отдаленных уголков, корольки могут принимать различные причудливые позы, в том числе висеть вниз головой.