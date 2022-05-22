https://ria.ru/20220522/park-1789989074.html

В столичном парке "Покровское-Стрешнево" обнаружили краснокнижного королька

В столичном парке "Покровское-Стрешнево" обнаружили краснокнижного королька - РИА Новости, 22.05.2022

В столичном парке "Покровское-Стрешнево" обнаружили краснокнижного королька

Краснокнижного желтоголового королька обнаружили специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в столице, сообщается на сайте мэра РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T10:00

2022-05-22T10:00

2022-05-22T10:01

мосприрода

москва

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Краснокнижного желтоголового королька обнаружили специалисты Мосприроды в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" в столице, сообщается на сайте мэра Москвы."На территории парка "Покровское-Стрешнево" специалисты Мосприроды заметили редкую птицу — желтоголового королька", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое название она получила благодаря ярко-желтой полоске оперения на голове. Если птичка волнуется, перышки приподнимаются и образуют похожий на корону хохолок.Внешне королек похож на шарик, у него пушистое оперение и маленький хвост. Окрас — зеленовато-оливковый, грудь и брюшко серые, а на крыльях и голове есть яркие желтые акценты. Размах крыльев птички 10 сантиметров, а весит она пять ― шесть граммов."Королек предпочитает строить гнездо в густой хвое. Он сооружает подвесной домик шаровидной формы из лишайника, мха, травинок, хвои, веточек сосны или ели. В кладке птички около 10 яиц, белых с красноватым оттенком и пятнышками. Насиживает яйца самка, а самец кормит подругу до появления птенцов и еще около недели после этого. Потом искать пропитание и кормить потомство приходится обоим родителям", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что корольки обитают в хвойных лесах — в кронах вечнозеленых деревьев они добывают тоненькими клювами мелких насекомых. Птички не умеют измельчать добытый корм, поэтому глотают пищу целиком.Отмечается, что самцы корольков поют, когда взволнованы. Их голоса звучат в очень высокой тональности.Кроме того, в период размножения эти птички ведут скрытный образ жизни, в остальное время они весьма подвижны, постоянно перелетают с ветки на ветку. Чтобы достать насекомых из самых отдаленных уголков, корольки могут принимать различные причудливые позы, в том числе висеть вниз головой.

https://ria.ru/20220519/domiki-1789688410.html

https://ria.ru/20220506/park-1787206379.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мосприрода, москва, общество