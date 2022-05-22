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Глава МВД Сербии ответил на выпад против России - РИА Новости, 22.05.2022
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Глава МВД Сербии ответил на выпад против России
Глава МВД Сербии ответил на выпад против России - РИА Новости, 22.05.2022
Глава МВД Сербии ответил на выпад против России
НАТО, которая бомбила Сербию, является очень опасным "другом", заявил глава МВД Сербии Александр Вулин в ответ на фразу бывшего постпреда США в НАТО и... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:42
2022-05-22T17:06
в мире
сербия
нато
украина
александр вучич
курт волкер
ана брнабич
александр вулин
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БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. НАТО, которая бомбила Сербию, является очень опасным "другом", заявил глава МВД Сербии Александр Вулин в ответ на фразу бывшего постпреда США в НАТО и спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера о России."Господин Курт Волкер заявил, что Сербия из конфликта на Украине должна сделать вывод, что Россия – очень опасный друг. Но не сказал, какие выводы мы должны сделать из агрессии НАТО на Сербию, бомбардировок Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и повторяющихся требований признать самопровозглашенное Косово как государство, насколько это опасные друзья. Выходит, все-таки опаснее друзья, которые нас бомбили", — цитирует министра его партия "Движение социалистов".Выступая на одном из сербских телеканалов в воскресенье, чиновник также указал, что кампания анонимных угроз о взрывных устройствах в сотнях школ больниц и объектов инфраструктуры в стране является формой "психологической войны, современным терроризмом, запугиванием". Он 20 мая высказал мнение, что цель этих провокаций — заставить Белград ввести санкции против России.Правоохранительные органы Сербии ранее установили местоположение 19 электронных адресов Gmail и одного адреса ProtonMail, с которых поступали сигналы об установленных взрывных устройствах на различных объектах в Сербии. Восемь таких угроз поступило из Польши, четыре из Гамбии, по две из Ирана и Нигерии и по одной - с Украины, из Словении и России. Полиция запросила через Европол и Интерпол обмен информацией с коллегами из Швеции, Литвы, Швейцарии, России и Венгрии, а также от компании Google.По данным главы МВД, проверка специалистами подобных сообщений, эвакуация граждан и потеря рабочих часов обходятся государству в миллионы евро.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.
https://ria.ru/20220322/serbiya-1779446106.html
https://ria.ru/20220512/kosovo-1788082992.html
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в мире, сербия, нато, украина, александр вучич, курт волкер, ана брнабич, александр вулин, россия, европол, интерпол
14:42 22.05.2022 (обновлено: 17:06 22.05.2022)
 
Глава МВД Сербии ответил на выпад против России

Глава МВД Сербии Вулин назвал НАТО очень опасным "другом"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. НАТО, которая бомбила Сербию, является очень опасным "другом", заявил глава МВД Сербии Александр Вулин в ответ на фразу бывшего постпреда США в НАТО и спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера о России.
"Господин Курт Волкер заявил, что Сербия из конфликта на Украине должна сделать вывод, что Россия – очень опасный друг. Но не сказал, какие выводы мы должны сделать из агрессии НАТО на Сербию, бомбардировок Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и повторяющихся требований признать самопровозглашенное Косово как государство, насколько это опасные друзья. Выходит, все-таки опаснее друзья, которые нас бомбили", — цитирует министра его партия "Движение социалистов".
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 14:18
Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии
Выступая на одном из сербских телеканалов в воскресенье, чиновник также указал, что кампания анонимных угроз о взрывных устройствах в сотнях школ больниц и объектов инфраструктуры в стране является формой "психологической войны, современным терроризмом, запугиванием". Он 20 мая высказал мнение, что цель этих провокаций — заставить Белград ввести санкции против России.
Правоохранительные органы Сербии ранее установили местоположение 19 электронных адресов Gmail и одного адреса ProtonMail, с которых поступали сигналы об установленных взрывных устройствах на различных объектах в Сербии. Восемь таких угроз поступило из Польши, четыре из Гамбии, по две из Ирана и Нигерии и по одной - с Украины, из Словении и России. Полиция запросила через Европол и Интерпол обмен информацией с коллегами из Швеции, Литвы, Швейцарии, России и Венгрии, а также от компании Google.
По данным главы МВД, проверка специалистами подобных сообщений, эвакуация граждан и потеря рабочих часов обходятся государству в миллионы евро.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 12:07
Вучич созвал Совбез Сербии из-за заявки Косово на членство в Совете Европы
 
В миреСербияНАТОУкраинаАлександр ВучичКурт ВолкерАна БрнабичАлександр ВулинРоссияЕврополИнтерпол
 
 
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