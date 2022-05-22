https://ria.ru/20220522/otvet-1790013202.html

Глава МВД Сербии ответил на выпад против России

Глава МВД Сербии ответил на выпад против России - РИА Новости, 22.05.2022

Глава МВД Сербии ответил на выпад против России

НАТО, которая бомбила Сербию, является очень опасным "другом", заявил глава МВД Сербии Александр Вулин в ответ на фразу бывшего постпреда США в НАТО и... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T14:42

2022-05-22T14:42

2022-05-22T17:06

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александр вулин

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БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. НАТО, которая бомбила Сербию, является очень опасным "другом", заявил глава МВД Сербии Александр Вулин в ответ на фразу бывшего постпреда США в НАТО и спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера о России."Господин Курт Волкер заявил, что Сербия из конфликта на Украине должна сделать вывод, что Россия – очень опасный друг. Но не сказал, какие выводы мы должны сделать из агрессии НАТО на Сербию, бомбардировок Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и повторяющихся требований признать самопровозглашенное Косово как государство, насколько это опасные друзья. Выходит, все-таки опаснее друзья, которые нас бомбили", — цитирует министра его партия "Движение социалистов".Выступая на одном из сербских телеканалов в воскресенье, чиновник также указал, что кампания анонимных угроз о взрывных устройствах в сотнях школ больниц и объектов инфраструктуры в стране является формой "психологической войны, современным терроризмом, запугиванием". Он 20 мая высказал мнение, что цель этих провокаций — заставить Белград ввести санкции против России.Правоохранительные органы Сербии ранее установили местоположение 19 электронных адресов Gmail и одного адреса ProtonMail, с которых поступали сигналы об установленных взрывных устройствах на различных объектах в Сербии. Восемь таких угроз поступило из Польши, четыре из Гамбии, по две из Ирана и Нигерии и по одной - с Украины, из Словении и России. Полиция запросила через Европол и Интерпол обмен информацией с коллегами из Швеции, Литвы, Швейцарии, России и Венгрии, а также от компании Google.По данным главы МВД, проверка специалистами подобных сообщений, эвакуация граждан и потеря рабочих часов обходятся государству в миллионы евро.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.

https://ria.ru/20220322/serbiya-1779446106.html

https://ria.ru/20220512/kosovo-1788082992.html

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в мире, сербия, нато, украина, александр вучич, курт волкер, ана брнабич, александр вулин, россия, европол, интерпол