14:42 22.05.2022 (обновлено: 17:06 22.05.2022)
Глава МВД Сербии ответил на выпад против России
Глава МВД Сербии Вулин назвал НАТО очень опасным "другом"
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. НАТО, которая бомбила Сербию, является очень опасным "другом", заявил глава МВД Сербии Александр Вулин в ответ на фразу бывшего постпреда США в НАТО и спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера о России.
"Господин Курт Волкер заявил, что Сербия из конфликта на Украине должна сделать вывод, что Россия – очень опасный друг. Но не сказал, какие выводы мы должны сделать из агрессии НАТО на Сербию, бомбардировок Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и повторяющихся требований признать самопровозглашенное Косово как государство, насколько это опасные друзья. Выходит, все-таки опаснее друзья, которые нас бомбили", — цитирует министра его партия "Движение социалистов".
Выступая на одном из сербских телеканалов в воскресенье, чиновник также указал, что кампания анонимных угроз о взрывных устройствах в сотнях школ больниц и объектов инфраструктуры в стране является формой "психологической войны, современным терроризмом, запугиванием". Он 20 мая высказал мнение, что цель этих провокаций — заставить Белград ввести санкции против России.
Правоохранительные органы Сербии ранее установили местоположение 19 электронных адресов Gmail и одного адреса ProtonMail, с которых поступали сигналы об установленных взрывных устройствах на различных объектах в Сербии. Восемь таких угроз поступило из Польши, четыре из Гамбии, по две из Ирана и Нигерии и по одной - с Украины, из Словении и России. Полиция запросила через Европол и Интерпол обмен информацией с коллегами из Швеции, Литвы, Швейцарии, России и Венгрии, а также от компании Google.
По данным главы МВД, проверка специалистами подобных сообщений, эвакуация граждан и потеря рабочих часов обходятся государству в миллионы евро.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.