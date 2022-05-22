https://ria.ru/20220522/ospa-1790036089.html

В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 22.05.2022

В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян, передает ORF. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T18:54

2022-05-22T18:54

2022-05-22T20:03

австрия

в мире

оспа обезьян

вена

великобритания

швеция

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ВЕНА, 22 мая — РИА Новости. В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян, передает ORF.Ранее сообщалось, что 35-летнего мужчину в Вене госпитализировали с температурой и пустулами на лице.Всемирная организация здравоохранения сообщала о 92 зарегистрированных случаях заболевания среди людей, летальные исходы не зарегистрированы.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.

австрия

вена

великобритания

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

австрия, в мире, оспа обезьян, вена, великобритания, швеция