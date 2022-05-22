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В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 22.05.2022
В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян, передает ORF. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T18:54
2022-05-22T18:54
2022-05-22T20:03
австрия
в мире
оспа обезьян
вена
великобритания
швеция
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ВЕНА, 22 мая — РИА Новости. В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян, передает ORF.Ранее сообщалось, что 35-летнего мужчину в Вене госпитализировали с температурой и пустулами на лице.Всемирная организация здравоохранения сообщала о 92 зарегистрированных случаях заболевания среди людей, летальные исходы не зарегистрированы.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
австрия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, в мире, оспа обезьян, вена, великобритания, швеция
18:54 22.05.2022 (обновлено: 20:03 22.05.2022)
В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
ORF: в Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян