https://ria.ru/20220522/ospa-1790032841.html

Турция заявила, что в стране нет случаев заражения оспой обезьян

Турция заявила, что в стране нет случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 22.05.2022

Турция заявила, что в стране нет случаев заражения оспой обезьян

Случаи заражения оспой обезьян не зафиксированы в Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T18:17

2022-05-22T18:17

2022-05-22T18:17

в мире

оспа обезьян

турция

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АНКАРА, 22 мая –РИА Новости. Случаи заражения оспой обезьян не зафиксированы в Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны."Это заболевание, которое происходит от животных и иногда заражает людей, не вызывает пандемии. Известно, что симптомы обычно проходят спонтанно в течение 2-3 недель. Заболевание, наблюдаемое в Африке, не было обнаружено в нашей стране", - написал Коджа в Twitter.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оспа обезьян, турция