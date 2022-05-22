https://ria.ru/20220522/ospa-1789988913.html
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей достигло 92
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей достигло 92 - РИА Новости, 22.05.2022
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей достигло 92
Количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщила Всемирная организация здравоохранения... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:59
2022-05-22T09:59
2022-05-22T12:06
в мире
великобритания
португалия
нигерия
воз
оспа обезьян
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ЦЮРИХ (Швейцария), 22 мая — РИА Новости. Количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).К 21 мая ВОЗ получила сообщения о 92 лабораторно подтвержденных случаях этого заболевания из 12 неэндемичных стран-участниц."На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с этим заболеванием", — подчеркнули в организации.По данным ВОЗ, зарегистрированные случаи оспы обезьян не связаны с поездками в эндемичные районы. По последней информации, случаи заражения в основном, но не исключительно, были выявлены среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.Сообщается также, что последовательность генома из образца, взятого в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян, вызывающего нынешнюю вспышку, с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789735875.html
https://ria.ru/20220520/ospa-1789756378.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, португалия, нигерия, воз, оспа обезьян
09:59 22.05.2022 (обновлено: 12:06 22.05.2022)
Число случаев заражения оспой обезьян среди людей достигло 92
ВОЗ: число заражений оспой обезьян среди людей достигло 92, летальных исходов не было
ЦЮРИХ (Швейцария), 22 мая — РИА Новости. Количество случаев заражения оспой обезьян среди людей увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
К 21 мая ВОЗ
получила сообщения о 92 лабораторно подтвержденных случаях этого заболевания из 12 неэндемичных стран-участниц.
"На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с этим заболеванием", — подчеркнули в организации.
По данным ВОЗ, зарегистрированные случаи оспы обезьян не связаны с поездками в эндемичные районы. По последней информации, случаи заражения в основном, но не исключительно, были выявлены среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
Сообщается также, что последовательность генома из образца, взятого в Португалии
, показала близкую связь вируса оспы обезьян, вызывающего нынешнюю вспышку, с завезенными случаями из Нигерии
в Великобританию
, Израиль
и Сингапур
в 2018 и 2019 годах.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.