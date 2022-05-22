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На реконструкцию аэропорта в Орле выделили миллиард рублей - РИА Новости, 22.05.2022
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На реконструкцию аэропорта в Орле выделили миллиард рублей
На реконструкцию аэропорта в Орле выделили миллиард рублей - РИА Новости, 22.05.2022
На реконструкцию аэропорта в Орле выделили миллиард рублей
Правительство России подписало постановление о направлении одного миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта в Орле, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T10:49
2022-05-22T12:13
экономика
михаил мишустин
орел
архангельская область
забайкальский край
новости - туризм
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство России подписало постановление о направлении одного миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта в Орле, сообщается на сайте ведомства."Правительство продолжает работу по развитию региональных аэропортов. На реконструкцию инфраструктуры орловского аэропорта Южный будет направлен один миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги поступят в течение ближайших двух лет – 400 миллионов рублей в 2022 году, 600 миллионов рублей в 2023 году.Кроме того, с помощью федерального финансирования проведут капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы, рулёжной дорожки и перрона, обновлено здание аэровокзала. Открытие аэропорта после реконструкции запланировано в конце 2023 года.Добавляется, что аэропорт Южный находится в шести километрах от Орла. Он был построен в 1930-х годах и не работает с 2010 года.Подчеркивается, что в феврале правительство направило более 5,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов", который входит в национальный проект "Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".
https://ria.ru/20220517/teatr-1789003139.html
https://realty.ria.ru/20220516/petropavlovsk-kamchatskiy-1788773550.html
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архангельская область
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экономика, михаил мишустин, орел, архангельская область, забайкальский край, новости - туризм
10:49 22.05.2022 (обновлено: 12:13 22.05.2022)
 
На реконструкцию аэропорта в Орле выделили миллиард рублей

правительство выделило миллиард рублей на реконструкцию аэропорта в Орле

© Pixabay / Pixabay/12019 Город Орел
Город Орел - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Pixabay / Pixabay/12019
Город Орел. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство России подписало постановление о направлении одного миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта в Орле, сообщается на сайте ведомства.
"Правительство продолжает работу по развитию региональных аэропортов. На реконструкцию инфраструктуры орловского аэропорта Южный будет направлен один миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что деньги поступят в течение ближайших двух лет – 400 миллионов рублей в 2022 году, 600 миллионов рублей в 2023 году.
Кроме того, с помощью федерального финансирования проведут капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы, рулёжной дорожки и перрона, обновлено здание аэровокзала. Открытие аэропорта после реконструкции запланировано в конце 2023 года.
Добавляется, что аэропорт Южный находится в шести километрах от Орла. Он был построен в 1930-х годах и не работает с 2010 года.
Подчеркивается, что в феврале правительство направило более 5,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов", который входит в национальный проект "Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".
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ЭкономикаМихаил МишустинОрелАрхангельская областьЗабайкальский крайНовости - Туризм
 
 
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