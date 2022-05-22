https://ria.ru/20220522/orel-1789991947.html

На реконструкцию аэропорта в Орле выделили миллиард рублей

На реконструкцию аэропорта в Орле выделили миллиард рублей - РИА Новости, 22.05.2022

На реконструкцию аэропорта в Орле выделили миллиард рублей

Правительство России подписало постановление о направлении одного миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта в Орле, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T10:49

2022-05-22T10:49

2022-05-22T12:13

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство России подписало постановление о направлении одного миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта в Орле, сообщается на сайте ведомства."Правительство продолжает работу по развитию региональных аэропортов. На реконструкцию инфраструктуры орловского аэропорта Южный будет направлен один миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги поступят в течение ближайших двух лет – 400 миллионов рублей в 2022 году, 600 миллионов рублей в 2023 году.Кроме того, с помощью федерального финансирования проведут капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы, рулёжной дорожки и перрона, обновлено здание аэровокзала. Открытие аэропорта после реконструкции запланировано в конце 2023 года.Добавляется, что аэропорт Южный находится в шести километрах от Орла. Он был построен в 1930-х годах и не работает с 2010 года.Подчеркивается, что в феврале правительство направило более 5,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов", который входит в национальный проект "Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

https://ria.ru/20220517/teatr-1789003139.html

https://realty.ria.ru/20220516/petropavlovsk-kamchatskiy-1788773550.html

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Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, орел, архангельская область, забайкальский край, новости - туризм