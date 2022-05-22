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Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+ - РИА Новости, 22.05.2022
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Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+
Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+ - РИА Новости, 22.05.2022
Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+
Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано, заявил министр энергетики РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T20:41
2022-05-22T20:41
опек
саудовская аравия
экономика
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times.По его словам, Эр-Рияд надеется "разработать соглашение с ОПЕК+... которое включает Россию". Министр отметил, что на фоне неопределенности на рынке рано говорить о деталях нового соглашения, но ОПЕК+ нарастит добычу, "если будет спрос".Абдель Азиз бен Салман связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей. "Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов... По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллионов из них только с начала пандемии коронавируса", - считает министр.Он отметил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, вместе с тем для ликвидации проблем в сфере добычи и нефтепереработки правительства должны поощрять промышленность делать инвестиции в углеводороды.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи баррелей. На май ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Ранее Путин также заявил, что цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов. Российский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220505/neft-1787059941.html
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опек, саудовская аравия, экономика, сша, санкции в отношении россии
20:41 22.05.2022
 
Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, включающее Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times.
По его словам, Эр-Рияд надеется "разработать соглашение с ОПЕК+... которое включает Россию". Министр отметил, что на фоне неопределенности на рынке рано говорить о деталях нового соглашения, но ОПЕК+ нарастит добычу, "если будет спрос".
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Исполнение сделки ОПЕК+ в марте достигло 157%, заявили в правительстве
Абдель Азиз бен Салман связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей. "Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов... По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллионов из них только с начала пандемии коронавируса", - считает министр.
Он отметил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, вместе с тем для ликвидации проблем в сфере добычи и нефтепереработки правительства должны поощрять промышленность делать инвестиции в углеводороды.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи баррелей. На май ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Ранее Путин также заявил, что цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов. Российский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.
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ОПЕКСаудовская АравияЭкономикаСШАСанкции в отношении России
 
 
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