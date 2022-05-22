https://ria.ru/20220522/opek-1790044999.html

Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+ - РИА Новости, 22.05.2022

Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано, заявил министр энергетики РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T20:41

2022-05-22T20:41

2022-05-22T20:41

опек

саудовская аравия

экономика

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times.По его словам, Эр-Рияд надеется "разработать соглашение с ОПЕК+... которое включает Россию". Министр отметил, что на фоне неопределенности на рынке рано говорить о деталях нового соглашения, но ОПЕК+ нарастит добычу, "если будет спрос".Абдель Азиз бен Салман связал рост цен на топливо с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей. "Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов... По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллионов из них только с начала пандемии коронавируса", - считает министр.Он отметил, что политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, вместе с тем для ликвидации проблем в сфере добычи и нефтепереработки правительства должны поощрять промышленность делать инвестиции в углеводороды.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи баррелей. На май ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Ранее Путин также заявил, что цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов. Российский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220505/neft-1787059941.html

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опек, саудовская аравия, экономика, сша, санкции в отношении россии