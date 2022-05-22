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Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения - РИА Новости, 22.05.2022
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Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения
Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения - РИА Новости, 22.05.2022
Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения
Оманские власти сняли все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство ONA. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:11
2022-05-22T16:11
в мире
оман
коронавирус covid-19
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КАИР, 22 мая - РИА Новости. Оманские власти сняли все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство ONA."Верховный комитет по борьбе с коронавирусом решил отменить все меры предосторожности, связанные с коронавирусом, повсеместно", - сообщило агентство.При этом комитет призвал граждан продолжать соблюдать меры предосторожности, прививаться, а пожилых и хронически больных - особо заботиться о своем здоровье.
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в мире, оман, коронавирус covid-19
16:11 22.05.2022
 
Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения

Оманские власти сняли все связанные с коронавирусом ограничения

CC BY 2.0 / Matteo Russo / Watchful GargoyleПляж в Омане
Пляж в Омане - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
CC BY 2.0 / Matteo Russo / Watchful Gargoyle
Пляж в Омане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 22 мая - РИА Новости. Оманские власти сняли все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство ONA.
"Верховный комитет по борьбе с коронавирусом решил отменить все меры предосторожности, связанные с коронавирусом, повсеместно", - сообщило агентство.
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 16:56Распространение коронавируса
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При этом комитет призвал граждан продолжать соблюдать меры предосторожности, прививаться, а пожилых и хронически больных - особо заботиться о своем здоровье.
 
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