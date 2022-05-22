https://ria.ru/20220522/oman-1790020966.html
Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения
Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения - РИА Новости, 22.05.2022
Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения
Оманские власти сняли все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство ONA. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:11
2022-05-22T16:11
2022-05-22T16:11
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КАИР, 22 мая - РИА Новости. Оманские власти сняли все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство ONA."Верховный комитет по борьбе с коронавирусом решил отменить все меры предосторожности, связанные с коронавирусом, повсеместно", - сообщило агентство.При этом комитет призвал граждан продолжать соблюдать меры предосторожности, прививаться, а пожилых и хронически больных - особо заботиться о своем здоровье.
https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789920342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оман, коронавирус covid-19
Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения
Оманские власти сняли все связанные с коронавирусом ограничения