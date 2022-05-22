https://ria.ru/20220522/oman-1790020966.html

Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения

Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения - РИА Новости, 22.05.2022

Оман снял все связанные с коронавирусом ограничения

Оманские власти сняли все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство ONA. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T16:11

2022-05-22T16:11

2022-05-22T16:11

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оман

коронавирус covid-19

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КАИР, 22 мая - РИА Новости. Оманские власти сняли все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщило агентство ONA."Верховный комитет по борьбе с коронавирусом решил отменить все меры предосторожности, связанные с коронавирусом, повсеместно", - сообщило агентство.При этом комитет призвал граждан продолжать соблюдать меры предосторожности, прививаться, а пожилых и хронически больных - особо заботиться о своем здоровье.

https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789920342.html

оман

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, оман, коронавирус covid-19