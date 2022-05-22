19:24 22.05.2022 (обновлено: 19:28 22.05.2022)
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов и мин
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике более ста снарядов и мин
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по девяти населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых миномётов. Были обстреляны районы девяти населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрелов один мирный житель погиб и четверо пострадали. Кроме того, было повреждено 18 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.