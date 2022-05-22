https://ria.ru/20220522/obstrely-1790038811.html

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов и мин

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов и мин - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов и мин

Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по девяти населенным пунктам... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T19:24

2022-05-22T19:24

2022-05-22T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789381036_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_4a575f59f1f7291c3b83f9327cda650d.jpg

ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по девяти населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых миномётов. Были обстреляны районы девяти населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов один мирный житель погиб и четверо пострадали. Кроме того, было повреждено 18 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/obstrel-1790022680.html

https://ria.ru/20220522/spetsoperatsiya-1790038027.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина