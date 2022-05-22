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СК оценит действия ВСУ, обстрелявших дома в ЛНР и под Херсоном - РИА Новости, 22.05.2022
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СК оценит действия ВСУ, обстрелявших дома в ЛНР и под Херсоном
СК оценит действия ВСУ, обстрелявших дома в ЛНР и под Херсоном - РИА Новости, 22.05.2022
СК оценит действия ВСУ, обстрелявших дома в ЛНР и под Херсоном
Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинских военных и боевиков нацбатальонов, обстрелявших жилые дома в населенных пунктах Николаевка... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T12:07
2022-05-22T12:07
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинских военных и боевиков нацбатальонов, обстрелявших жилые дома в населенных пунктах Николаевка и Белозерка в ЛНР и Херсонской области соответственно, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В целях дискредитации российских военнослужащих боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома в населенном пункте Николаевка ЛНР из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения... Трое мирных граждан погибли в результате удара по населенному пункту Белозерка в Херсонской области, десять ранены, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что СК России "даст правовую оценку очередным преступлениям киевского режима, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, и установит причастных к ним лиц".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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херсонская область
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херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины
12:07 22.05.2022
 
СК оценит действия ВСУ, обстрелявших дома в ЛНР и под Херсоном

СК даст правовую оценку действиям ВСУ, обстрелявших дома в ЛНР и под Херсоном

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
Последствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Последствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам Херсона. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинских военных и боевиков нацбатальонов, обстрелявших жилые дома в населенных пунктах Николаевка и Белозерка в ЛНР и Херсонской области соответственно, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В целях дискредитации российских военнослужащих боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома в населенном пункте Николаевка ЛНР из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения... Трое мирных граждан погибли в результате удара по населенному пункту Белозерка в Херсонской области, десять ранены, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СК России "даст правовую оценку очередным преступлениям киевского режима, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, и установит причастных к ним лиц".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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