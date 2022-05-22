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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска в 8.30 обстреляли населенный пункт Александровка, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:12
2022-05-22T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска в 8.30 обстреляли населенный пункт Александровка, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 - н.п. Георгиевка - н.п. Александровка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, днр
09:12 22.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по Александровке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска в 8.30 обстреляли населенный пункт Александровка, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 - н.п. Георгиевка - н.п. Александровка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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