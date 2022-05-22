https://ria.ru/20220522/obstrel-1790059766.html

Украинские войска выпустили по Донецку три 122-миллиметровых снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку три 122-миллиметровых снаряда - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские войска выпустили по Донецку три 122-миллиметровых снаряда

Украинские войска в 22.30 (время совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T23:52

2022-05-22T23:52

2022-05-22T23:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 (время совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - сообщает в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/chat-1789634862.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, вооруженные силы украины, украина