Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в республике
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Горловку, применив гранаты из АГС, мины и снаряды калибром 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 12.45 по 17.50 в направлении населенных пунктов Горловка, Зайцево (южное), Железная Балка и Михайловка. В общей сложности было выпущено две мины калибром 120 миллиметров, 30 гранат из АГС, шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Также применялось стрелковое оружие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.