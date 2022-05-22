https://ria.ru/20220522/obstrel-1790031924.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Озеряновку и Ясиноватую - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Озеряновку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и три ракеты из БМ-21... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T18:04

2022-05-22T18:04

2022-05-22T18:04

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Озеряновку и Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и три ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 17.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, ранее в воскресенье украинские войска выпустили 21 ракету из БМ-21 "Град", три мины калибром 120 миллиметров и 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Озеряновке.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/obstrel-1790022680.html

https://ria.ru/20220521/lnr-1789959796.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ясиноватая, украина, донецкая народная республика