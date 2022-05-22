ВСУ обстреляли Горловку 122-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 мм
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда в Горловке
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.25 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Озаряновка - населенный пункт Горловка (КПВВ "Горловка"): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.