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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/obstrel-1790022160.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:28
2022-05-22T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
донбасс
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, ранее украинские войска в воскресенье выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/mariupol-1790012331.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, донбасс
16:28 22.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома в Донбассе
Осколки разбитого окна жилого дома в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна жилого дома в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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По данным представительства ДНР в СЦКК, ранее украинские войска в воскресенье выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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