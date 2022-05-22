https://ria.ru/20220522/obstrel-1790010510.html
Украинские войска обстреляли Волноваху
Украинские войска обстреляли Волноваху - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска обстреляли Волноваху
Украинские войска обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:21
2022-05-22T14:21
2022-05-22T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Угледар - населенный пункт Волноваха: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР, который пытаются взять под контроль силы республики. В Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, 5 марта погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/satana-1789372252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волноваха, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Волноваху
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Волноваху 152-миллиметровыми снарядами