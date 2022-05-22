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Украинские войска обстреляли Волноваху - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/obstrel-1790010510.html
Украинские войска обстреляли Волноваху
Украинские войска обстреляли Волноваху - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска обстреляли Волноваху
Украинские войска обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:21
2022-05-22T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Угледар - населенный пункт Волноваха: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР, который пытаются взять под контроль силы республики. В Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, 5 марта погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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волноваха
донецкая народная республика
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
14:21 22.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Волноваху

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Волноваху 152-миллиметровыми снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, найденные после обстрела украинскими силовиками территории Донбасса
Осколки снарядов, найденные после обстрела украинскими силовиками территории Донбасса - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, найденные после обстрела украинскими силовиками территории Донбасса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Волноваха в ДНР, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Угледар - населенный пункт Волноваха: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР, который пытаются взять под контроль силы республики. В Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, 5 марта погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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