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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/obstrel-1790004618.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли Михайловку, Васильевку, Ясиноватую и Озеряновку в Донецкой народной республике, выпустив 15 ракет из БМ-21 "Град" и 14... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:27
2022-05-22T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Михайловку, Васильевку, Ясиноватую и Озеряновку в Донецкой народной республике, выпустив 15 ракет из БМ-21 "Град" и 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее СЦКК заявил, что была выпущена 21 ракета из БМ-21 "Град", но позже информация была изменена."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 12.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Васильевка: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град"; 12.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, ранее украинские войска в воскресенье выпустили три мины калибром 120 миллиметров, четыре ракеты из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Васильевке.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/ukraina-1789997942.html
https://ria.ru/20220522/obstrely-1789985249.html
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в мире, днр, украина
13:27 22.05.2022 (обновлено: 13:40 22.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР из "Градов"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Михайловку, Васильевку, Ясиноватую и Озеряновку в Донецкой народной республике, выпустив 15 ракет из БМ-21 "Град" и 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее СЦКК заявил, что была выпущена 21 ракета из БМ-21 "Град", но позже информация была изменена.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 12.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Васильевка: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град"; 12.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, ранее украинские войска в воскресенье выпустили три мины калибром 120 миллиметров, четыре ракеты из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Васильевке.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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