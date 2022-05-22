https://ria.ru/20220522/obstrel-1789981272.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T07:50
2022-05-22T07:50
2022-05-22T07:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785325449_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_7cc659a11770bca2173923088cd9fd91.jpg
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/obstrel-1789978258.html
украина
россия
донбасс
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785325449_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_7b522af97d19b71ae06ce865dc1b8747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район)
07:50 22.05.2022 (обновлено: 07:53 22.05.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке