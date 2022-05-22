https://ria.ru/20220522/obstrel-1789981272.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T07:50

2022-05-22T07:50

2022-05-22T07:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785325449_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_7cc659a11770bca2173923088cd9fd91.jpg

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/obstrel-1789978258.html

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район)