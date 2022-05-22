https://ria.ru/20220522/obstrel-1789972594.html

При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя

При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.05.2022

При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило в... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T00:36

2022-05-22T00:36

2022-05-22T01:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

старомихайловка

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по населенному пункту выпустили десять мин калибром 82 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html

донецкая народная республика

старомихайловка

украина

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в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, сцкк