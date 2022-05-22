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При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/obstrel-1789972594.html
При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя
При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.05.2022
При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило в... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T00:36
2022-05-22T01:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
старомихайловка
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по населенному пункту выпустили десять мин калибром 82 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, сцкк
00:36 22.05.2022 (обновлено: 01:35 22.05.2022)
 
При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя

Представительство в СЦКК: при обстреле ВСУ Старомихайловки пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что по населенному пункту выпустили десять мин калибром 82 миллиметра.

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших мирных жителях: мужчине и женщине 1954 года рождения в результате обстрела ВФУ населенного пункта Старомихайловка по адресу: улица Артема, 24", — говорится в публикации.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСтаромихайловкаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаСЦКК
 
 
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