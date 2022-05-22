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При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя
При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.05.2022
При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило в... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T00:36
2022-05-22T00:36
2022-05-22T01:35
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
старомихайловка
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Старомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по населенному пункту выпустили десять мин калибром 82 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html
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в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, сцкк
00:36 22.05.2022 (обновлено: 01:35 22.05.2022)
При обстреле Старомихайловки Украиной пострадали два мирных жителя
Представительство в СЦКК: при обстреле ВСУ Старомихайловки пострадали два мирных жителя