https://ria.ru/20220522/neft-1790015471.html
ЕС не найдет замену российской нефти в случае эмбарго, считает Алекперов
ЕС не найдет замену российской нефти в случае эмбарго, считает Алекперов - РИА Новости, 22.05.2022
ЕС не найдет замену российской нефти в случае эмбарго, считает Алекперов
Бывший глава российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:18
2022-05-22T15:18
2022-05-22T18:07
лукойл
экономика
евросоюз
вагит алекперов
россия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший глава российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки."Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе", — сказал он в интервью Financial Times.Бизнесмен считает, что в случае эмбарго "России придется сократить добычу, заморозить скважины, как это было в начале пандемии в 2020 году, потому что невозможно в одночасье перенаправить все европейские объемы на другие рынки". По мнению Алекперова, эмбарго на российскую нефть стало бы "шоком для всех" и "наиболее негативным вариантом развития событий" для всех сторон.По словам экс-главы "Лукойла", строительство новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти, которая в настоящее время поступает в Европу, займет годы.Комментируя решение отказаться от полномочий члена совета директоров и президента "Лукойла", Алекперов отметил, что оставил пост "ради компании", но это было "грустным" для него решением."Мы видим, что санкции часто носят хаотичный, эмоциональный характер. Они затрагивают людей, которые не принимают политических решений, не имеют политического влияния. Не говоря уже о фактических ошибках в них, в фамилиях, должностях, причинах попадания под санкции. Это выглядит, по меньшей мере, несерьезно с юридической точки зрения...", — подчеркнул он.Ранее Великобритания расширила санкционный список против России, под санкции попал также Вагит Алекперов. Позже он проинформировал "Лукойл" о своем решении отказаться от членства в совете директоров, а также досрочно сложить полномочия президента.Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд государств, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Российский лидер также отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220520/poshliny-1789800875.html
https://ria.ru/20220520/kartel-1789635295.html
https://ria.ru/20220520/embargo-1789859336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лукойл, экономика, евросоюз, вагит алекперов, россия
15:18 22.05.2022 (обновлено: 18:07 22.05.2022)
ЕС не найдет замену российской нефти в случае эмбарго, считает Алекперов
Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективе
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший глава российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки.
"Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия
, даже в среднесрочной перспективе", — сказал он в интервью Financial Times
.
Бизнесмен считает, что в случае эмбарго "России придется сократить добычу, заморозить скважины, как это было в начале пандемии в 2020 году, потому что невозможно в одночасье перенаправить все европейские объемы на другие рынки". По мнению Алекперова, эмбарго на российскую нефть стало бы "шоком для всех" и "наиболее негативным вариантом развития событий" для всех сторон.
По словам экс-главы "Лукойла
", строительство новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти, которая в настоящее время поступает в Европу
, займет годы.
Комментируя решение отказаться от полномочий члена совета директоров и президента "Лукойла", Алекперов отметил, что оставил пост "ради компании", но это было "грустным" для него решением.
"Мы видим, что санкции часто носят хаотичный, эмоциональный характер. Они затрагивают людей, которые не принимают политических решений, не имеют политического влияния. Не говоря уже о фактических ошибках в них, в фамилиях, должностях, причинах попадания под санкции. Это выглядит, по меньшей мере, несерьезно с юридической точки зрения...", — подчеркнул он.
Ранее Великобритания
расширила санкционный список против России, под санкции попал также Вагит Алекперов
. Позже он проинформировал "Лукойл" о своем решении отказаться от членства в совете директоров, а также досрочно сложить полномочия президента.
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины
. Страны ЕС
в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд государств, в частности, Венгрия
, блокируют его принятие.
Президент Владимир Путин
подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Российский лидер также отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.