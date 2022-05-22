https://ria.ru/20220522/natsionalisty-1789995684.html
Российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов за сутки
Российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 22.05.2022
Российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов за сутки
Российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления и склад с боеприпасами украинских войск, уничтожены более 210 националистов, выведены из РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:35
2022-05-22T11:35
2022-05-22T11:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789159360_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_e12fb32a44c14f1a79ad2e5b4ce47e59.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления и склад с боеприпасами украинских войск, уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц техники, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман", - сказал Конашенков."Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники", - добавил он.
https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789159360_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_44137b63355683362bdf90203709271a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, россия
11:35 22.05.2022 (обновлено: 11:42 22.05.2022)
Российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов за сутки
Минобороны: российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов за сутки