https://ria.ru/20220522/natsionalisty-1789995684.html

Российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов за сутки

Российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 22.05.2022

Российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов за сутки

Российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления и склад с боеприпасами украинских войск, уничтожены более 210 националистов, выведены из РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:35

2022-05-22T11:35

2022-05-22T11:42

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления и склад с боеприпасами украинских войск, уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц техники, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман", - сказал Конашенков."Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники", - добавил он.

https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, россия