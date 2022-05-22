Захарова оценила слова Макфола об обмане Украины Штатами
Захарова: слова Макфола о Киеве и НАТО напоминают сцену с ослом из "Бременских музыкантов"
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Признание экс-посла США в России Майкла Макфола в том, что США обманывали Украину в вопросе членства в НАТО, напоминает момент из аудиосказки про Бременских музыкантов, заявила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее бывший дипломат во время дебатов в Канаде подтвердил, что представители Соединенных Штатов лгали Киеву, годами обещая украинским властям возможное вступление в Североатлантический альянс. Он также добавил, что таким образом устроен "реальный мир".
"Как говорилось в аудиосказке "По следам Бременских музыкантов": "И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост". Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью", — написала Захарова.
Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в конституцию страны, закрепив ее курс в ЕС и НАТО. При этом эксперты подчеркивали, что Киев не мог претендовать на членство в этом военном блоке в ближайшие десятилетия
В конце апреля обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что "Киев годами слышал про открытые двери", но в действительности стране туда не войти.