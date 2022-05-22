https://ria.ru/20220522/nato-1789976436.html

Захарова оценила слова Макфола об обмане Украины Штатами

Захарова оценила слова Макфола об обмане Украины Штатами - РИА Новости, 22.05.2022

Захарова оценила слова Макфола об обмане Украины Штатами

Признание экс-посла США в России Майкла Макфола в том, что США обманывали Украину в вопросе членства в НАТО, напоминает момент из аудиосказки про Бременских... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T03:39

2022-05-22T03:39

2022-05-22T03:39

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россия

мария захарова

майкл макфол

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Признание экс-посла США в России Майкла Макфола в том, что США обманывали Украину в вопросе членства в НАТО, напоминает момент из аудиосказки про Бременских музыкантов, заявила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее бывший дипломат во время дебатов в Канаде подтвердил, что представители Соединенных Штатов лгали Киеву, годами обещая украинским властям возможное вступление в Североатлантический альянс. Он также добавил, что таким образом устроен "реальный мир".Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в конституцию страны, закрепив ее курс в ЕС и НАТО. При этом эксперты подчеркивали, что Киев не мог претендовать на членство в этом военном блоке в ближайшие десятилетияВ конце апреля обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что "Киев годами слышал про открытые двери", но в действительности стране туда не войти.

https://ria.ru/20220520/nato-1789654264.html

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в мире, сша, украина, нато, россия, мария захарова, майкл макфол