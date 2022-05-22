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"Нормальный реалист": чем интересна выставка Штейнберга в Третьяковке - РИА Новости, 22.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220522/muzei-1789766286.html
"Нормальный реалист": чем интересна выставка Штейнберга в Третьяковке
"Нормальный реалист": чем интересна выставка Штейнберга в Третьяковке - РИА Новости, 22.05.2022
"Нормальный реалист": чем интересна выставка Штейнберга в Третьяковке
Художник-нонконформист, совмещавший в своих работах идеи супрематизма Малевича, смыслы древнерусского искусства, символизм и реализм, — к 85-летию Эдуарда... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T08:00
2022-05-22T08:12
париж
москва
таруса
третьяковская галерея
василий кандинский
казимир малевич
музеи
что посмотреть
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Художник-нонконформист, совмещавший в своих работах идеи супрематизма Малевича, смыслы древнерусского искусства, символизм и реализм, — к 85-летию Эдуарда Штейнберга в Третьяковской галерее открылась выставка. О том, почему она достойна внимания, — в материале РИА Новости.Нетипичный художникКак у многих нонконформистов, биография Штейнберга весьма необычна. Он родился в 1937 году в Москве, профессионального художественного образования не получил.Рисованию учился у отца, бывшего студента ВХУТЕМАСа, поэта, переводчика Аркадия Штейнберга. Происходило это в семейном доме в Тарусе. В те времена этот город был местом притяжения творческой интеллигенции.Такое совсем не классическое постижение художественных тонкостей и атмосфера творческой свободы, конечно, повлияли на стиль будущего мастера.Отец художника дружил с Георгием Костаки, Штейнберг бывал в квартире знаменитого коллекционера — именно там в начале 1960-х он впервые увидел работы Малевича, Кандинского, Матюшина.Натюрморт и абстракцияВыставка "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса", организованная хронологически, показывает, как Штейнберг искал пластические решения для отображения действительности.Главными персонажами его картин становятся ракушки, птицы, камни. Натюрморты Штейнберга не кажутся собранием символов, они скорее отсылают зрителя к размышлениям об основах мироздания.В экспозиции этот переход от изображения реального мира к миру ассоциаций хорошо виден.В творчестве Эдуарда Штейнберга можно выделить "белый", "черный", "цветной" периоды. На колористическую трансформацию влияли как профессиональные стремления художника исследовать новое, так и личные причины.В 1968-м Штейнберг принял крещение — и у него возникают христианские мотивы.Ярче всего она заметна в работах "О духовном в искусстве", "Композиция ("А — Я")" или коллаже "Черное солнце" и еще ряде произведений̆, обозначенных разными месяцами года.Таким образом, мастер вступает со зрителем в диалог — называя место и время и позволяя интерпретировать остальные детали картины по-своему."Деревенский" цикл и ПарижШтейнберг всегда стремился добраться до сути, дойти до основ. Например, рассматривая геометрическую форму как знак, мастер интерпретировал ее максимально просто и схематично. В результате изображаемый предмет превращался в символ. В то же время сам живописец не считал себя абстракционистом.Один из самых известных его циклов — "Деревенский" (1985-1987). Это символичный реквием по ушедшим людям русской деревни, которую мастер считал средоточием традиций. Схематичные изображения лиц и пейзажей, события отражаются в надписях, особую роль играют свет и цвет.В 1990-х Штейнберг получил вид на жительство в Париже, приобрел там ателье и зимовал в городе на Сене, возвращаясь весной и летом в Тарусу. Но сюжеты его картин все равно возникали из русской провинции.Такой и получилась выставка: многогранной (даже архитектурное решение экспозиции представляет собой крест, внутри и снаружи которого показывают работы художника) и красочной — светлые, темные, красные, зеленые цвета гармонируют друг с другом.Выставка "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" продлится до 31 июля.
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москва
таруса
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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париж, москва, таруса, третьяковская галерея, василий кандинский, казимир малевич, музеи, что посмотреть , куда сходить
08:00 22.05.2022 (обновлено: 08:12 22.05.2022)
 

"Нормальный реалист": чем интересна выставка Штейнберга в Третьяковке

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители обсуждают триптих "Июнь", представленный на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетители обсуждают триптих Июнь, представленный на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Художник-нонконформист, совмещавший в своих работах идеи супрематизма Малевича, смыслы древнерусского искусства, символизм и реализм, — к 85-летию Эдуарда Штейнберга в Третьяковской галерее открылась выставка. О том, почему она достойна внимания, — в материале РИА Новости.

Нетипичный художник

Как у многих нонконформистов, биография Штейнберга весьма необычна. Он родился в 1937 году в Москве, профессионального художественного образования не получил.
Рисованию учился у отца, бывшего студента ВХУТЕМАСа, поэта, переводчика Аркадия Штейнберга. Происходило это в семейном доме в Тарусе. В те времена этот город был местом притяжения творческой интеллигенции.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса"
Выставка Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выставка "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса"
Такое совсем не классическое постижение художественных тонкостей и атмосфера творческой свободы, конечно, повлияли на стиль будущего мастера.
Отец художника дружил с Георгием Костаки, Штейнберг бывал в квартире знаменитого коллекционера — именно там в начале 1960-х он впервые увидел работы Малевича, Кандинского, Матюшина.

Натюрморт и абстракция

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетители на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Выставка "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса", организованная хронологически, показывает, как Штейнберг искал пластические решения для отображения действительности.
Главными персонажами его картин становятся ракушки, птицы, камни. Натюрморты Штейнберга не кажутся собранием символов, они скорее отсылают зрителя к размышлениям об основах мироздания.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

Посетительница на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
1 из 3

Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса"

Посетительница на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
2 из 3

Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

На выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке

Посетительница на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
3 из 3

На выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

На выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Он очень сложно работал с пространством, — рассказывает куратор Мария Бодрова. — У Штейнберга оно приобретало метафизическое звучание. Это способствовало постепенному переходу к абстракции. К 1970-м художник понимает, что абстрактная форма более свободна в передаче сложных понятийных свойств".

В экспозиции этот переход от изображения реального мира к миру ассоциаций хорошо виден.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетительница на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
В творчестве Эдуарда Штейнберга можно выделить "белый", "черный", "цветной" периоды. На колористическую трансформацию влияли как профессиональные стремления художника исследовать новое, так и личные причины.
В 1968-м Штейнберг принял крещение — и у него возникают христианские мотивы.

"Он оригинально, по-своему, осмысливает это, — отмечает куратор. — Проникает в символы и говорит о ключевых для него категориях времени, пространства и памяти. Объединяя эти три понятия, Штейнберг создал свою концепцию "метагеометрии".

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

Посетительница на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
1 из 3

Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Экспонат, представленный на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

Выставка Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса
2 из 3

Экспонат, представленный на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

На выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

Посетительница на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
3 из 3

На выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Экспонат, представленный на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

На выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Ярче всего она заметна в работах "О духовном в искусстве", "Композиция ("А — Я")" или коллаже "Черное солнце" и еще ряде произведений̆, обозначенных разными месяцами года.
Таким образом, мастер вступает со зрителем в диалог — называя место и время и позволяя интерпретировать остальные детали картины по-своему.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетительница на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетительница на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

"Деревенский" цикл и Париж

Штейнберг всегда стремился добраться до сути, дойти до основ. Например, рассматривая геометрическую форму как знак, мастер интерпретировал ее максимально просто и схематично. В результате изображаемый предмет превращался в символ. В то же время сам живописец не считал себя абстракционистом.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетители на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

"Хочу подчеркнуть, что я не абстрактный художник, а нормальный реалист, — говорил он. — Посмотрите на любое мое полотно: небо, земля, крест, круг — читайте, здесь все сказано, какая это абстракция?"

Один из самых известных его циклов — "Деревенский" (1985-1987). Это символичный реквием по ушедшим людям русской деревни, которую мастер считал средоточием традиций. Схематичные изображения лиц и пейзажей, события отражаются в надписях, особую роль играют свет и цвет.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
Посетитель на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетитель на выставке "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
В 1990-х Штейнберг получил вид на жительство в Париже, приобрел там ателье и зимовал в городе на Сене, возвращаясь весной и летом в Тарусу. Но сюжеты его картин все равно возникали из русской провинции.

"Он не использовал открытые простые цвета, у него было множество поддтонов, — указывает куратор. — От ранней до поздней Тарусы Штейнберг остается живописцем. Стремление к живописности было его сверхзадачей как художника".

Такой и получилась выставка: многогранной (даже архитектурное решение экспозиции представляет собой крест, внутри и снаружи которого показывают работы художника) и красочной — светлые, темные, красные, зеленые цвета гармонируют друг с другом.
Выставка "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" продлится до 31 июля.
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КультураПарижМоскваТарусаТретьяковская галереяВасилий КандинскийКазимир МалевичМузеичто посмотретькуда сходить
 
 
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