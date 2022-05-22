https://ria.ru/20220522/muzei-1789766286.html

"Нормальный реалист": чем интересна выставка Штейнберга в Третьяковке

"Нормальный реалист": чем интересна выставка Штейнберга в Третьяковке - РИА Новости, 22.05.2022

"Нормальный реалист": чем интересна выставка Штейнберга в Третьяковке

Художник-нонконформист, совмещавший в своих работах идеи супрематизма Малевича, смыслы древнерусского искусства, символизм и реализм, — к 85-летию Эдуарда... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T08:00

2022-05-22T08:00

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париж

москва

таруса

третьяковская галерея

василий кандинский

казимир малевич

музеи

что посмотреть

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Художник-нонконформист, совмещавший в своих работах идеи супрематизма Малевича, смыслы древнерусского искусства, символизм и реализм, — к 85-летию Эдуарда Штейнберга в Третьяковской галерее открылась выставка. О том, почему она достойна внимания, — в материале РИА Новости.Нетипичный художникКак у многих нонконформистов, биография Штейнберга весьма необычна. Он родился в 1937 году в Москве, профессионального художественного образования не получил.Рисованию учился у отца, бывшего студента ВХУТЕМАСа, поэта, переводчика Аркадия Штейнберга. Происходило это в семейном доме в Тарусе. В те времена этот город был местом притяжения творческой интеллигенции.Такое совсем не классическое постижение художественных тонкостей и атмосфера творческой свободы, конечно, повлияли на стиль будущего мастера.Отец художника дружил с Георгием Костаки, Штейнберг бывал в квартире знаменитого коллекционера — именно там в начале 1960-х он впервые увидел работы Малевича, Кандинского, Матюшина.Натюрморт и абстракцияВыставка "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса", организованная хронологически, показывает, как Штейнберг искал пластические решения для отображения действительности.Главными персонажами его картин становятся ракушки, птицы, камни. Натюрморты Штейнберга не кажутся собранием символов, они скорее отсылают зрителя к размышлениям об основах мироздания.В экспозиции этот переход от изображения реального мира к миру ассоциаций хорошо виден.В творчестве Эдуарда Штейнберга можно выделить "белый", "черный", "цветной" периоды. На колористическую трансформацию влияли как профессиональные стремления художника исследовать новое, так и личные причины.В 1968-м Штейнберг принял крещение — и у него возникают христианские мотивы.Ярче всего она заметна в работах "О духовном в искусстве", "Композиция ("А — Я")" или коллаже "Черное солнце" и еще ряде произведений̆, обозначенных разными месяцами года.Таким образом, мастер вступает со зрителем в диалог — называя место и время и позволяя интерпретировать остальные детали картины по-своему."Деревенский" цикл и ПарижШтейнберг всегда стремился добраться до сути, дойти до основ. Например, рассматривая геометрическую форму как знак, мастер интерпретировал ее максимально просто и схематично. В результате изображаемый предмет превращался в символ. В то же время сам живописец не считал себя абстракционистом.Один из самых известных его циклов — "Деревенский" (1985-1987). Это символичный реквием по ушедшим людям русской деревни, которую мастер считал средоточием традиций. Схематичные изображения лиц и пейзажей, события отражаются в надписях, особую роль играют свет и цвет.В 1990-х Штейнберг получил вид на жительство в Париже, приобрел там ателье и зимовал в городе на Сене, возвращаясь весной и летом в Тарусу. Но сюжеты его картин все равно возникали из русской провинции.Такой и получилась выставка: многогранной (даже архитектурное решение экспозиции представляет собой крест, внутри и снаружи которого показывают работы художника) и красочной — светлые, темные, красные, зеленые цвета гармонируют друг с другом.Выставка "Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса" продлится до 31 июля.

https://ria.ru/20220518/muzei-1789105255.html

париж

москва

таруса

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

париж, москва, таруса, третьяковская галерея, василий кандинский, казимир малевич, музеи, что посмотреть , куда сходить