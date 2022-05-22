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В Молдавии за сутки зафиксировали 9234 перехода границы со стороны Украины - РИА Новости, 22.05.2022
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В Молдавии за сутки зафиксировали 9234 перехода границы со стороны Украины
В Молдавии за сутки зафиксировали 9234 перехода границы со стороны Украины - РИА Новости, 22.05.2022
В Молдавии за сутки зафиксировали 9234 перехода границы со стороны Украины
В Молдавии за сутки было зафиксировано 9234 случая пересечения границы со стороны Украины, сообщается в воскресенье на официальном сайте Пограничной службы... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:44
2022-05-22T13:44
в мире
владимир путин
украина
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. В Молдавии за сутки было зафиксировано 9234 случая пересечения границы со стороны Украины, сообщается в воскресенье на официальном сайте Пограничной службы республики.Ранее МВД Молдавии передавало, что около 468 тысяч беженцев с Украины въехали в Молдавию с начала российской спецоперации, 7510 из них запросили предоставления убежища."Что касается пересечения границы гражданами Украины, всего за сутки (21-22 мая) зафиксировано 9234 случая, из них 4230 - по направлению въезда в Молдавию. При этом количество несовершеннолетних украинцев составило 1400 человек", — отметили в пограничном ведомстве.В воскресенье румынские пограничники сообщили, что через КПП со стороны Молдавии за сутки в страну въехали более 1 тысячи граждан Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, молдавия, россия
13:44 22.05.2022
 
В Молдавии за сутки зафиксировали 9234 перехода границы со стороны Украины

В Молдавии за сутки зафиксировали более девяти тысяч переходов границы со стороны Украины

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. В Молдавии за сутки было зафиксировано 9234 случая пересечения границы со стороны Украины, сообщается в воскресенье на официальном сайте Пограничной службы республики.
Ранее МВД Молдавии передавало, что около 468 тысяч беженцев с Украины въехали в Молдавию с начала российской спецоперации, 7510 из них запросили предоставления убежища.
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"Что касается пересечения границы гражданами Украины, всего за сутки (21-22 мая) зафиксировано 9234 случая, из них 4230 - по направлению въезда в Молдавию. При этом количество несовершеннолетних украинцев составило 1400 человек", — отметили в пограничном ведомстве.
В воскресенье румынские пограничники сообщили, что через КПП со стороны Молдавии за сутки в страну въехали более 1 тысячи граждан Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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