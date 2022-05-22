https://ria.ru/20220522/melnichenko-1789991358.html

В Швейцарии сняли санкции с "Еврохима", сообщили СМИ

В Швейцарии сняли санкции с "Еврохима", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2022

В Швейцарии сняли санкции с "Еврохима", сообщили СМИ

Власти Швейцарии сняли санкции с одной из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим", после того как российский бизнесмен Андрей Мельниченко покинул... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T10:36

2022-05-22T10:36

2022-05-22T10:36

экономика

цуг (город)

еврохим

евросоюз

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ (Швейцария), 22 мая - РИА Новости. Власти Швейцарии сняли санкции с одной из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим", после того как российский бизнесмен Андрей Мельниченко покинул совет директоров холдинга, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.По данным издания, новым бенефициаром "Еврохима", штаб-квартира которого расположена в швейцарском Цуге, стала жена Мельниченко Александра. Как сообщили в Государственном секретариате по экономике (SECO), "Александра Мельниченко является бенефициарным владельцем траста".В ведомстве также заявили газете, что у них "нет основанных на фактах убедительных доказательств" того, что "Еврохим" "принадлежит или контролируется лицом, находящимся под санкциями".По данным издания, также были разблокированы банковские счета "Еврохима".С 9 марта Мельниченко, попавший в санкционный список ЕС, покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Ранее Мельниченко контролировал компанию AIM Capital, владевшую 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы). Оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы. "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.

https://ria.ru/20220316/usmanov-1778554044.html

https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789902559.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цуг (город), еврохим, евросоюз, санкции в отношении россии