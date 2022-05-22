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В Швейцарии сняли санкции с "Еврохима", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2022
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В Швейцарии сняли санкции с "Еврохима", сообщили СМИ
В Швейцарии сняли санкции с "Еврохима", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2022
В Швейцарии сняли санкции с "Еврохима", сообщили СМИ
Власти Швейцарии сняли санкции с одной из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим", после того как российский бизнесмен Андрей Мельниченко покинул... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T10:36
2022-05-22T10:36
экономика
цуг (город)
еврохим
евросоюз
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ (Швейцария), 22 мая - РИА Новости. Власти Швейцарии сняли санкции с одной из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим", после того как российский бизнесмен Андрей Мельниченко покинул совет директоров холдинга, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.По данным издания, новым бенефициаром "Еврохима", штаб-квартира которого расположена в швейцарском Цуге, стала жена Мельниченко Александра. Как сообщили в Государственном секретариате по экономике (SECO), "Александра Мельниченко является бенефициарным владельцем траста".В ведомстве также заявили газете, что у них "нет основанных на фактах убедительных доказательств" того, что "Еврохим" "принадлежит или контролируется лицом, находящимся под санкциями".По данным издания, также были разблокированы банковские счета "Еврохима".С 9 марта Мельниченко, попавший в санкционный список ЕС, покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Ранее Мельниченко контролировал компанию AIM Capital, владевшую 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы). Оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы. "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.
https://ria.ru/20220316/usmanov-1778554044.html
https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789902559.html
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экономика, цуг (город), еврохим, евросоюз, санкции в отношении россии
10:36 22.05.2022
 
В Швейцарии сняли санкции с "Еврохима", сообщили СМИ

Tages-Anzeiger: В Швейцарии сняли санкции с "Еврохима" после ухода Мельниченко

© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭКАндрей Мельниченко
Андрей Мельниченко - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭК
Андрей Мельниченко. Архивное фото
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ЦЮРИХ (Швейцария), 22 мая - РИА Новости. Власти Швейцарии сняли санкции с одной из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим", после того как российский бизнесмен Андрей Мельниченко покинул совет директоров холдинга, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.
По данным издания, новым бенефициаром "Еврохима", штаб-квартира которого расположена в швейцарском Цуге, стала жена Мельниченко Александра. Как сообщили в Государственном секретариате по экономике (SECO), "Александра Мельниченко является бенефициарным владельцем траста".
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16 марта, 20:58
В Италии заморозили активы Усманова на 66 миллионов евро, сообщил источник
В ведомстве также заявили газете, что у них "нет основанных на фактах убедительных доказательств" того, что "Еврохим" "принадлежит или контролируется лицом, находящимся под санкциями".
По данным издания, также были разблокированы банковские счета "Еврохима".
С 9 марта Мельниченко, попавший в санкционный список ЕС, покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".
Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Ранее Мельниченко контролировал компанию AIM Capital, владевшую 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы). Оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы. "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.
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ЭкономикаЦуг (город)ЕвроХимЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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