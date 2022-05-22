https://ria.ru/20220522/melitopol-1790047332.html

В Мелитополе открылась выставка, посвященная 220-летию Таврической губернии

В Мелитополе открылась выставка, посвященная 220-летию Таврической губернии - РИА Новости, 22.05.2022

В Мелитополе открылась выставка, посвященная 220-летию Таврической губернии

В Мелитополе, в местном краеведческом музее в воскресенье открылась выставка, посвященная 220-летию со времени создания Таврической губернии. Об этом РИА... РИА Новости, 22.05.2022

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. В Мелитополе, в местном краеведческом музее в воскресенье открылась выставка, посвященная 220-летию со времени создания Таврической губернии. Об этом РИА Новости рассказал директор музея Евгений Горлачев."История создания самого города связана с историей создания Таврической губернии в 1802 году. Тогда центр Мелитопольского уезда был в городе Орехове. Здесь представлены знамена, атрибутика того времени, ремесла и многое другое", - рассказал Горлачев.Таврическая губерния была создана в 1802 году указом Александра I. В нее входили Бердянский, Мелитопольский, Днепровский, Перекопский, Евпаторийский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский уезды. Население насчитывало более миллиона человек, из которых большая часть проживала в Мелитопольском уезде.

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Директор краеведческого музея Мелитополя о выставке к 220-летию Таврической губернии В краеведческом музее Мелитополя открылась выставка, посвященная 220-летию Таврической губернии, рассказал РИА Новости директор музея Евгений Горлачев 2022-05-22T21:17 true PT0M53S

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Наталья Макарова

мелитополь, в мире, украина, общество