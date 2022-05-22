https://ria.ru/20220522/medinskiy-1790046420.html

Мединский рассказал, какие цели преследуют США, помогая Украине

Мединский рассказал, какие цели преследуют США, помогая Украине - РИА Новости, 22.05.2022

Мединский рассказал, какие цели преследуют США, помогая Украине

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что помощь США Киеву преследует цель закабалить Украину финансовыми и политическими обязательствами,... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T21:03

2022-05-22T21:03

2022-05-22T21:03

специальная военная операция на украине

джо байден

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владимир мединский

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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что помощь США Киеву преследует цель закабалить Украину финансовыми и политическими обязательствами, превратив ее в колонию."Верить в бескорыстие англосаксов может человек, который не учил историю никогда в жизни и даже не смотрел ни одного исторического фильма. Я думаю, что, оказывая такого рода услуги Украине, западный мир реализовывает параллельно две задачи: совмещает приятное с полезным", - сказал Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье, комментируя намерение Вашингтона оказать Киеву помощь на 40 миллиардов долларов.Он отметил, что, с одной стороны, стоит задача таким образом максимально вредить "своему геополитическому, как они считают, конкуренту и противнику, России". "Понятно, что речь не идет о том, чтобы просто сделать России плохо. Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые – кто только этим не увлекался! Ни у кого ничего не получалось. Это первая задача, которая решается. Вторая задача – закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию", - продолжил Мединский.Он добавил, что "украинские власти сами прекрасно это понимают". "Они ведь там не глупые люди, они прекрасно это понимают. Просто исходят из того, что расплачиваться будут не они, а следующие поколения", - подчеркнул помощник президента РФ.Президент США Джо Байден подписал в субботу законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220522/peregovory-1790044569.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, владимир путин, украина, россия, сша, владимир мединский