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Мединский рассказал, какие цели преследуют США, помогая Украине - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/medinskiy-1790046420.html
Мединский рассказал, какие цели преследуют США, помогая Украине
Мединский рассказал, какие цели преследуют США, помогая Украине - РИА Новости, 22.05.2022
Мединский рассказал, какие цели преследуют США, помогая Украине
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что помощь США Киеву преследует цель закабалить Украину финансовыми и политическими обязательствами,... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T21:03
2022-05-22T21:03
специальная военная операция на украине
джо байден
владимир путин
украина
россия
сша
владимир мединский
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что помощь США Киеву преследует цель закабалить Украину финансовыми и политическими обязательствами, превратив ее в колонию."Верить в бескорыстие англосаксов может человек, который не учил историю никогда в жизни и даже не смотрел ни одного исторического фильма. Я думаю, что, оказывая такого рода услуги Украине, западный мир реализовывает параллельно две задачи: совмещает приятное с полезным", - сказал Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье, комментируя намерение Вашингтона оказать Киеву помощь на 40 миллиардов долларов.Он отметил, что, с одной стороны, стоит задача таким образом максимально вредить "своему геополитическому, как они считают, конкуренту и противнику, России". "Понятно, что речь не идет о том, чтобы просто сделать России плохо. Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые – кто только этим не увлекался! Ни у кого ничего не получалось. Это первая задача, которая решается. Вторая задача – закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию", - продолжил Мединский.Он добавил, что "украинские власти сами прекрасно это понимают". "Они ведь там не глупые люди, они прекрасно это понимают. Просто исходят из того, что расплачиваться будут не они, а следующие поколения", - подчеркнул помощник президента РФ.Президент США Джо Байден подписал в субботу законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220522/peregovory-1790044569.html
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
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джо байден, владимир путин, украина, россия, сша, владимир мединский
21:03 22.05.2022
 
Мединский рассказал, какие цели преследуют США, помогая Украине

Мединский: помощь США Киеву преследует цель закабалить Украину, превратив ее в колонию

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что помощь США Киеву преследует цель закабалить Украину финансовыми и политическими обязательствами, превратив ее в колонию.
"Верить в бескорыстие англосаксов может человек, который не учил историю никогда в жизни и даже не смотрел ни одного исторического фильма. Я думаю, что, оказывая такого рода услуги Украине, западный мир реализовывает параллельно две задачи: совмещает приятное с полезным", - сказал Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ в воскресенье, комментируя намерение Вашингтона оказать Киеву помощь на 40 миллиардов долларов.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 20:31Специальная военная операция на Украине
Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров
Он отметил, что, с одной стороны, стоит задача таким образом максимально вредить "своему геополитическому, как они считают, конкуренту и противнику, России". "Понятно, что речь не идет о том, чтобы просто сделать России плохо. Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые – кто только этим не увлекался! Ни у кого ничего не получалось. Это первая задача, которая решается. Вторая задача – закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию", - продолжил Мединский.
Он добавил, что "украинские власти сами прекрасно это понимают". "Они ведь там не глупые люди, они прекрасно это понимают. Просто исходят из того, что расплачиваться будут не они, а следующие поколения", - подчеркнул помощник президента РФ.
Президент США Джо Байден подписал в субботу законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАВладимир Мединский
 
 
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