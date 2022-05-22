https://ria.ru/20220522/mariupol-1790012331.html

В Мариуполе боевики "Азова" сжигали дома вместе с жильцами, рассказал сапер

В Мариуполе боевики "Азова" сжигали дома вместе с жильцами, рассказал сапер - РИА Новости, 22.05.2022

В Мариуполе боевики "Азова" сжигали дома вместе с жильцами, рассказал сапер

Боевики-националисты из отряда "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), отступая ранее из города к заводу "Азовсталь", уничтожали жилые дома... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T14:36

2022-05-22T14:36

2022-05-22T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

александр семенов (батальон "восток")

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Боевики-националисты из отряда "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), отступая ранее из города к заводу "Азовсталь", уничтожали жилые дома вместе с жильцами, заявил РИА Новости заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот."Во время выхода из прилегающих к заводу районов, жилых массивов бойцы Нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка "Азов", выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистую территорию, где была бы возможность закрепиться нашим Вооруженным силам", — рассказал собеседник агентства.По его словам, сейчас местные жители возвращаются к своим домам и находят погибших родственников.С 2014-го Мариуполь находился под контролем Киева, несмотря на провозглашение ДНР: украинские силовики вернули контроль в боях. В марте этого года, после начала российской военной операции на Украине, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен.Впоследствии Минобороны сообщило, что боевиков полностью удалось выбить с территории металлургического комбината "Азовсталь"— подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 неонацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220519/azov-1789387632.html

https://ria.ru/20220520/shoygu-1789847374.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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"Украинские боевики при отступлении уничтожали жилые дома вместе с жильцами" – заявил военный ДНР Саперы начали разминировать в Мариуполе прилегающую к "Азовстали" территорию, сообщил РИА Новости замкомандира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот. Украинские боевики-националисты при отступлении к "Азовстали" уничтожали жилые дома вместе с жильцами, сообщил РИА Новости замкомандира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот 2022-05-22T14:36 true PT2M56S

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Дарья Буймова

в мире, александр семенов (батальон "восток"), россия, донецкая народная республика, мариуполь