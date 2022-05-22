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В Мариуполе начали работать общественный транспорт и автозаправки - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/mariupol-1790010356.html
В Мариуполе начали работать общественный транспорт и автозаправки
В Мариуполе начали работать общественный транспорт и автозаправки - РИА Новости, 22.05.2022
В Мариуполе начали работать общественный транспорт и автозаправки
Общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе, рассказал журналистам глава городской администрации Константин Иващенко. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:20
2022-05-22T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 22 мая – РИА Новости. Общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе, рассказал журналистам глава городской администрации Константин Иващенко."Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день вышли 12 автобусов на линии, еще мы можем вывести минимум восемь, которые проходят техническое обслуживание и текущий ремонт. Реально мы выведем 20-22 автобуса, они работают с перегрузкой", - рассказал Иващенко .Кроме того, он отметил, что в настоящее время работает три заправочные станции. Топливо отпускается без ограничений. "У нас работают три заправки - одна перед въездом город, одна на Краснофлотском, одна на Седьмом проезде. Я думаю, бизнес поворачивается, и еще несколько заправок откроют", - сказал Иващенко.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220522/mariupol-1790008219.html
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в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика
14:20 22.05.2022 (обновлено: 14:54 22.05.2022)
 
В Мариуполе начали работать общественный транспорт и автозаправки

Мэр Мариуполя Иващенко: в городе начали работать общественный транспорт и автозаправки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 22 мая – РИА Новости. Общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе, рассказал журналистам глава городской администрации Константин Иващенко.
"Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день вышли 12 автобусов на линии, еще мы можем вывести минимум восемь, которые проходят техническое обслуживание и текущий ремонт. Реально мы выведем 20-22 автобуса, они работают с перегрузкой", - рассказал Иващенко .
Кроме того, он отметил, что в настоящее время работает три заправочные станции. Топливо отпускается без ограничений. "У нас работают три заправки - одна перед въездом город, одна на Краснофлотском, одна на Седьмом проезде. Я думаю, бизнес поворачивается, и еще несколько заправок откроют", - сказал Иващенко.
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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