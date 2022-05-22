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В Мариуполе разминируют прилегающую к "Азовстали" территорию - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/mariupol-1790008219.html
В Мариуполе разминируют прилегающую к "Азовстали" территорию
В Мариуполе разминируют прилегающую к "Азовстали" территорию - РИА Новости, 22.05.2022
В Мариуполе разминируют прилегающую к "Азовстали" территорию
Саперы начали работы на улице Гугеля, непосредственно примыкающей к территории мариупольского завода "Азовсталь", сообщил РИА Новости заместитель командира... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:02
2022-05-22T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
александр семенов (батальон "восток")
мариуполь
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 22 мая — РИА Новости. Саперы начали работы на улице Гугеля, непосредственно примыкающей к территории мариупольского завода "Азовсталь", сообщил РИА Новости заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР."Есть боеприпасы, которые оставляли Вооруженные силы Украины, силы Нацгвардии, в домах, подвалах, делали расходные склады боеприпасов, скрытые склады. Есть боеприпасы, которые устанавливались нашими подразделениями (в частности, инженерные) для обеспечения линии фронта", — уточнил собеседник агентства.По его словам, также вокруг "Азовстали" проводилось массовое минирование, чтобы замкнуть кольцо и не позволить боевикам вырваться из окружения.С 2014-го Мариуполь находился под контролем Киева, несмотря на провозглашение ДНР: украинские силовики вернули контроль в боях. В марте этого года, после начала российской военной операции на Украине, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен.Впоследствии Минобороны сообщило, что боевиков полностью удалось выбить с территории металлургического комбината "Азовсталь"— подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 неонацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220520/shoygu-1789847374.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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Тоннель "Азовстали", откуда выходили украинские боевики
РИА Новости сняло тоннель "Азовстали", откуда выходили сдаваться украинские боевики. Это первые кадры входа после завершения их сдачи в плен.
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
14:02 22.05.2022 (обновлено: 14:55 22.05.2022)
 
В Мариуполе разминируют прилегающую к "Азовстали" территорию

Саперы начали разминировать в Мариуполе территорию, прилегающую к "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТерритория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 22 мая — РИА Новости. Саперы начали работы на улице Гугеля, непосредственно примыкающей к территории мариупольского завода "Азовсталь", сообщил РИА Новости заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР.
"Есть боеприпасы, которые оставляли Вооруженные силы Украины, силы Нацгвардии, в домах, подвалах, делали расходные склады боеприпасов, скрытые склады. Есть боеприпасы, которые устанавливались нашими подразделениями (в частности, инженерные) для обеспечения линии фронта", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, также вокруг "Азовстали" проводилось массовое минирование, чтобы замкнуть кольцо и не позволить боевикам вырваться из окружения.
С 2014-го Мариуполь находился под контролем Киева, несмотря на провозглашение ДНР: украинские силовики вернули контроль в боях. В марте этого года, после начала российской военной операции на Украине, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен.
Впоследствии Минобороны сообщило, что боевиков полностью удалось выбить с территории металлургического комбината "Азовсталь"— подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 неонацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 21:48
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")МариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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