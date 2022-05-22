https://ria.ru/20220522/mariupol-1790008219.html

В Мариуполе разминируют прилегающую к "Азовстали" территорию

В Мариуполе разминируют прилегающую к "Азовстали" территорию - РИА Новости, 22.05.2022

В Мариуполе разминируют прилегающую к "Азовстали" территорию

Саперы начали работы на улице Гугеля, непосредственно примыкающей к территории мариупольского завода "Азовсталь", сообщил РИА Новости заместитель командира... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T14:02

2022-05-22T14:02

2022-05-22T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

александр семенов (батальон "восток")

мариуполь

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1789984627_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_533a846d9ec0886a531cfc5f5eaaa676.jpg

МАРИУПОЛЬ (ДНР), 22 мая — РИА Новости. Саперы начали работы на улице Гугеля, непосредственно примыкающей к территории мариупольского завода "Азовсталь", сообщил РИА Новости заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР."Есть боеприпасы, которые оставляли Вооруженные силы Украины, силы Нацгвардии, в домах, подвалах, делали расходные склады боеприпасов, скрытые склады. Есть боеприпасы, которые устанавливались нашими подразделениями (в частности, инженерные) для обеспечения линии фронта", — уточнил собеседник агентства.По его словам, также вокруг "Азовстали" проводилось массовое минирование, чтобы замкнуть кольцо и не позволить боевикам вырваться из окружения.С 2014-го Мариуполь находился под контролем Киева, несмотря на провозглашение ДНР: украинские силовики вернули контроль в боях. В марте этого года, после начала российской военной операции на Украине, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен.Впоследствии Минобороны сообщило, что боевиков полностью удалось выбить с территории металлургического комбината "Азовсталь"— подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 неонацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220520/shoygu-1789847374.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тоннель "Азовстали", откуда выходили украинские боевики РИА Новости сняло тоннель "Азовстали", откуда выходили сдаваться украинские боевики. Это первые кадры входа после завершения их сдачи в плен. 2022-05-22T14:02 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр семенов (батальон "восток"), мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины