14:02 22.05.2022 (обновлено: 14:55 22.05.2022)
В Мариуполе разминируют прилегающую к "Азовстали" территорию
Саперы начали разминировать в Мариуполе территорию, прилегающую к "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТерритория разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 22 мая — РИА Новости. Саперы начали работы на улице Гугеля, непосредственно примыкающей к территории мариупольского завода "Азовсталь", сообщил РИА Новости заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР.
"Есть боеприпасы, которые оставляли Вооруженные силы Украины, силы Нацгвардии, в домах, подвалах, делали расходные склады боеприпасов, скрытые склады. Есть боеприпасы, которые устанавливались нашими подразделениями (в частности, инженерные) для обеспечения линии фронта", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, также вокруг "Азовстали" проводилось массовое минирование, чтобы замкнуть кольцо и не позволить боевикам вырваться из окружения.
С 2014-го Мариуполь находился под контролем Киева, несмотря на провозглашение ДНР: украинские силовики вернули контроль в боях. В марте этого года, после начала российской военной операции на Украине, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен.
Впоследствии Минобороны сообщило, что боевиков полностью удалось выбить с территории металлургического комбината "Азовсталь"— подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 неонацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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