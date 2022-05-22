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Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.05.2022
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Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.05.2022
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:44
2022-05-22T19:54
сочи
александр лукашенко
россия
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СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале."Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", — написал чиновник.Он уточнил, что главы двух государств обсудят ключевые вопросы по взаимодействию в рамках нынешних политических условий. Градоначальник также отметил важность проведения подобных мероприятий на территории курорта."Для нас очень важно, что в Сочи принимаются решения, значимые для развития всей страны, укрепляются отношения между государствами. Для Сочи это дополнительная возможность для роста и продвижения возможностей курорта на международном уровне", — заключил мэр.Ранее отмечалось, что переговоры пройдут 23 мая.
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сочи, александр лукашенко, россия, белоруссия
16:44 22.05.2022 (обновлено: 19:54 22.05.2022)
 
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
"Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", — написал чиновник.
Он уточнил, что главы двух государств обсудят ключевые вопросы по взаимодействию в рамках нынешних политических условий. Градоначальник также отметил важность проведения подобных мероприятий на территории курорта.
"Для нас очень важно, что в Сочи принимаются решения, значимые для развития всей страны, укрепляются отношения между государствами. Для Сочи это дополнительная возможность для роста и продвижения возможностей курорта на международном уровне", — заключил мэр.
Ранее отмечалось, что переговоры пройдут 23 мая.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 15:08
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
 
СочиАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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