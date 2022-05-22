https://ria.ru/20220522/lukashenko-1790023710.html

Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным - РИА Новости, 22.05.2022

Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T16:44

2022-05-22T16:44

2022-05-22T19:54

сочи

александр лукашенко

россия

белоруссия

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СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале."Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", — написал чиновник.Он уточнил, что главы двух государств обсудят ключевые вопросы по взаимодействию в рамках нынешних политических условий. Градоначальник также отметил важность проведения подобных мероприятий на территории курорта."Для нас очень важно, что в Сочи принимаются решения, значимые для развития всей страны, укрепляются отношения между государствами. Для Сочи это дополнительная возможность для роста и продвижения возможностей курорта на международном уровне", — заключил мэр.Ранее отмечалось, что переговоры пройдут 23 мая.

https://ria.ru/20220520/peregovory-1789743559.html

сочи

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, александр лукашенко, россия, белоруссия