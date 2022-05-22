https://ria.ru/20220522/lnr-1790049596.html

﻿Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿

﻿Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿ - РИА Новости, 22.05.2022

﻿Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об успешном продвижении бойцов из республики в ЛНР. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T21:42

2022-05-22T21:42

2022-05-22T22:51

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

рамзан кадыров

донбасс

попасная

в мире

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об успешном продвижении бойцов из республики в ЛНР.Он опубликовал кадры зачисток, на которых командиры подразделений делятся подробностями спецоперации, описывают тактику ведения боев и оружие, которое использует противник.Глава Чечни добавил, что в ЛНР направлены "самые боеспособные подразделения", а их успех — "вопрос времени".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/kadyrov-1789956905.html

луганская народная республика

украина

донбасс

попасная

россия

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Бойцы чеченских силовых подразделений об успешном продвижении в ЛНР Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿ 2022-05-22T21:42 true PT2M12S

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луганская народная республика, украина, рамзан кадыров, донбасс, попасная, в мире, владимир путин, россия