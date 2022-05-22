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﻿Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿ - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/lnr-1790049596.html
﻿Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿
﻿Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿ - РИА Новости, 22.05.2022
﻿Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об успешном продвижении бойцов из республики в ЛНР. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T21:42
2022-05-22T22:51
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
рамзан кадыров
донбасс
попасная
в мире
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об успешном продвижении бойцов из республики в ЛНР.Он опубликовал кадры зачисток, на которых командиры подразделений делятся подробностями спецоперации, описывают тактику ведения боев и оружие, которое использует противник.Глава Чечни добавил, что в ЛНР направлены "самые боеспособные подразделения", а их успех — "вопрос времени".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/kadyrov-1789956905.html
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украина
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попасная
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Бойцы чеченских силовых подразделений об успешном продвижении в ЛНР
Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿
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луганская народная республика, украина, рамзан кадыров, донбасс, попасная, в мире, владимир путин, россия
21:42 22.05.2022 (обновлено: 22:51 22.05.2022)
 
﻿Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿

﻿Глава Чечни Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об успешном продвижении бойцов из республики в ЛНР.
Он опубликовал кадры зачисток, на которых командиры подразделений делятся подробностями спецоперации, описывают тактику ведения боев и оружие, которое использует противник.

"Несмотря на ожесточенное сопротивление, продвижение наших бойцов идет успешно. Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля", — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что в ЛНР направлены "самые боеспособные подразделения", а их успех — "вопрос времени".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 21:25
﻿Кадыров рассказал о деталях штурма населенного пункта Камышеваха в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРамзан КадыровДонбассПопаснаяВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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